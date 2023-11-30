НАПК внесло бельгийскую газовую компанию Fluxys в перечень международных спонсоров войны

НАПК внесло бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys в перечень международных спонсоров войны. Об этом говорится в сообщении НАПК.

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Причина внесения в список

«Несмотря на продолжающееся полномасштабное российское вторжение, бельгийский независимый оператор газовой инфраструктуры Fluxys продолжает предоставлять „Ямал СПГ“, дочерней компании „Новатека“, услуги по хранению и перевалке СПГ на своем терминале в Зебрюгге. Эти услуги позволяют экспортировать российские дополнительные доходы для „Новатека“ и налоговые поступления для кремлевского режима, совершающего бесчисленные военные преступления в Украине. Благодаря фактам, предоставленным украинскими и бельгийскими общественными организациями, мы нашли достаточные основания, чтобы внести Fluxys в перечень международных спонсоров войны», — отметила Агия Загребельская, руководитель направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК.

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Бельгийский независимый оператор газовой системы Fluxys предоставляет мощности для хранения и перевалки сжиженного газа «Ямал СПГ», совместному предприятию, мажоритарная доля которого принадлежит российской газовой компании «Новатек», непосредственно причастной к финансированию военной агрессии и военных преступлений в Украине.

Подробный анализ, проведенный Международным институтом энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) в 2022 году, показал, что Fluxys и ее акционеры получали прибыль, способствуя экспорту российского СПГ на рынки Азии, Южной Америки и Ближнего Востока, особенно в зимние месяцы 2021/2022, что обостряло европейский энергетический кризис и увеличивало прибыль для «Новатека».

Справка

Основными акционерами Fluxys являются бельгийские муниципалитеты (77,41%) и федеральное правительство Бельгии (3,44%).