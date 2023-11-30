Курс валют на 30 ноября: Доллар в обменниках подорожал на 13 копеек

В четверг, 30 ноября, на наличном рынке курс доллара по покупке потерял 3 копейки, а в продаже не изменился. Евро в покупке прибавило 5 копеек, а в продаже потеряло 2 копейки.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке прибавил 13 копеек, а в продаже 5 копеек. Курс евро вырос на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,70 грн. Евро покупают за 40,55 грн, а продают за 41,12 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,60, евро — 40,87−41,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,37−36,39 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,92−39,93 грн/евро.

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