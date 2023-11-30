Ноябрь стал лучшим месяцем для облигаций с 2008 года

Мировые облигации в ноябре росли самыми быстрыми темпами со времен мирового финансового кризиса 2008 года, пишет Bloomberg.

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Как изменилась стоимость

Показатель мирового суверенного и корпоративного долга вырос на 4,9% — это самый большой прирост после 6,2% в разгар рецессии в декабре 2008 года.

Рост облигаций объясняется оптимистичным настроем рынка на то, что ФРС США и ее коллеги по всему миру уже завершили повышение процентных ставок и уже в следующем году начнут снижать их. Также ожидается снижение ставки на полный процентный пункт в США в июне.

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Этому оптимизму способствовали комментарии управляющего ФРС Кристофера Уоллера, который сказал, что текущий уровень монетарной политики готовит почву для замедления экономики и снижения инфляции.

Некоторые инвесторы даже ожиданию смягчения политики ФРС даже раньше, чем трейдеры, особенно учитывая тот факт, что Уоллер был сторонником «ястребиных» настроений.

В среду доходность 2- и 10-летних облигаций США упала на 7 базисных пунктов до 4,66% и 4,25% соответственно.

Австралийские облигации подскочили, в результате чего доходность по 10-летним облигациям упала на 14 базисных пунктов.