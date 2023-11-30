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30 ноября 2023, 10:01 Читати українською

Экономика США в третьем квартале выросла на 5,2%

Экономика США в третьем квартале выросла на 5,2% в годовом исчислении, что является лучшим показателем, чем 4,9%, как ожидалось ранее. Об этом сообщает Reuters.

Экономика США в третьем квартале выросла на 5,2% в годовом исчислении, что является лучшим показателем, чем 4,9%, как ожидалось ранее.
Фото:depositphotos

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Рост ВВП

ВВП США вырос на 5,2% в годовом исчислении в прошлом квартале, по сравнению с ранее зарегистрированными темпами в 4,9%, согласно данным Бюро экономического анализа (BEA) Министерства торговли.

Кроме того, это лучший показатель роста с четвертого квартала 2021 года.

Во втором квартале экономика США выросла на 2,1% и увеличивается с темпами, значительно превышающими то, что официальные лица Федеральной резервной системы считают неинфляционным темпом роста около 1,8%.

Читайте: Экономисты повысили прогнозы роста экономики США

«Просмотр роста в сторону увеличения в прошлом квартале отразил повышение инвестиций в бизнес и недвижимость, преимущественно склады и медицинские учреждения. Расходы государственных и местных органов власти также были пересмотрены вверх», — говорится в сообщении.

Однако рост потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности США, был снижен до стабильных 3,6%. Также увеличение количества рабочих мест замедлилось в октябре, а уровень безработицы вырос почти до двухлетнего максимума в 3,9%.

Источник: Минфин
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