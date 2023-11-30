Ринат Ахметов стал владельцем суперэлитной недвижимости в центре Лондона стоимостью $122 млн (87 млн фунтов). Приобретение происходило при посредничестве компании, зарегистрированной в офшоре на Британских Виргинских островах. Об этом говорится в материалах, собранных и проанализированных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Ахметов тайно стал владельцем лондонской недвижимости за $122 миллиона (фото)
Что известно
В июле 2021 года Ринат Ахметов при посредничестве зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Gelion Properties Ltd, которая заботилась о купле-продаже элитной недвижимости, заключил соглашение о намерениях и обязательствах купить 5-звездочный пентхауз из двух этажей в жилом комплексе — на месте исторических военных казарм Челси. Учитывая локацию, ЖК получил название Chelsea Barracks, или Казармы Челси.
Фото: Олесь Ковач / Радио Свобода
Напомним
Более десяти лет назад Ахметов стал владельцем апартаментов в комплексе One Hyde Park с видом на Гайд-парк за рекордную для всей истории Британии сумму 136 млн фунтов стерлингов.
Источник: Минфин
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Комментарии - 14
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Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 24 листопада 2015 року № 812-VIII
Так что давайте все дружно порадуемся за ахметку и его сотоварищей.
подивись на скільки збагатів Ахметка за останні роки при Зєлє і під час війни статки зросли
і подивист на скільки збіднів Порох
ти як отой москаль «хто насцяв в парадному, в усьому винен Обама»
нульова об'єктивність в тебе
Точно говорят -- на воре и шапка горит -- может расскажешь мне, в какой части комментария я говорил о порошенко???
О як підгорає. аж смердить!
И по поводу кому куда и когда ехать -ты бы свои пожелания как то «успокоил».
Чем владеет? На что претендует?
Кто то вкладывается в сахар для самогона, кто то в $, кто то в квартиру за Оболони, кто то в Лондоне, в чем сенсация.