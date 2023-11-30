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30 ноября 2023, 9:36 Читати українською

Ахметов тайно стал владельцем лондонской недвижимости за $122 миллиона (фото)

Ринат Ахметов стал владельцем суперэлитной недвижимости в центре Лондона стоимостью $122 млн (87 млн фунтов). Приобретение происходило при посредничестве компании, зарегистрированной в офшоре на Британских Виргинских островах. Об этом говорится в материалах, собранных и проанализированных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

Ринат Ахметов стал владельцем суперэлитной недвижимости в центре Лондона стоимостью $122 млн (87 млн фунтов).
Фото:ukrinform

Что известно

В июле 2021 года Ринат Ахметов при посредничестве зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Gelion Properties Ltd, которая заботилась о купле-продаже элитной недвижимости, заключил соглашение о намерениях и обязательствах купить 5-звездочный пентхауз из двух этажей в жилом комплексе — на месте исторических военных казарм Челси. Учитывая локацию, ЖК получил название Chelsea Barracks, или Казармы Челси.

Фото: Олесь Ковач / Радио Свобода

Напомним

Более десяти лет назад Ахметов стал владельцем апартаментов в комплексе One Hyde Park с видом на Гайд-парк за рекордную для всей истории Британии сумму 136 млн фунтов стерлингов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+74
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 ноября 2023, 10:29
#
Два года таскать русский уголь и не платить НДС на импорт, тем более — таскать со своих шахт в ростовской области, получая там возврат НДС — можно что-то прикупить не только в Лондоне!
И для всех самопровозглашенных экспертов —
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 1, ст.5)
45. Тимчасово, до 1 липня 2017 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД…

Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 24 листопада 2015 року № 812-VIII

Так что давайте все дружно порадуемся за ахметку и его сотоварищей.
+
+74
nitrolog
nitrolog
30 ноября 2023, 11:21
#
А за Зелю порадіти не хочеш і його весь квартал, який під час війни краде мільярдами і не приховують це навіть
подивись на скільки збагатів Ахметка за останні роки при Зєлє і під час війни статки зросли
і подивист на скільки збіднів Порох

ти як отой москаль «хто насцяв в парадному, в усьому винен Обама»
нульова об'єктивність в тебе
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 ноября 2023, 11:26
#
Та не може бути…
Точно говорят -- на воре и шапка горит -- может расскажешь мне, в какой части комментария я говорил о порошенко???
+
0
nitrolog
nitrolog
30 ноября 2023, 14:00
#
Ти це підкреслюєш, виділяєш і постійно згадуєш його, то він банки розвалив (ті банки яки вистояли під час війни ага добре так розвалив), то ахметкє дав збагатитись (ахметка зараз в рази більше заробляє), то ще щось, просто накидати безпідставно так як це робили всі зелені по вказівці з кремля, ну, а тепер маємо що маємо, їдь вже в свою Голандію нитік
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 ноября 2023, 14:20
#
Ще раз, питання, де в коментарі є щось про порошенко?
О як підгорає. аж смердить!

И по поводу кому куда и когда ехать -ты бы свои пожелания как то «успокоил».
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
30 ноября 2023, 12:15
#
Так парашенка позбавили годівниці, от воно тому і збідніло, нема де красти…
+
+15
nitrolog
nitrolog
30 ноября 2023, 13:56
#
Він на допомогу армії зараз вже витратив більше 1.5 млрд грн, а ти скільки?
+
+45
matroskin
matroskin
30 ноября 2023, 15:39
#
Та не стримуйте вислови нас же демократія, 150 млрд і не грн, а $… щомісяця, і двоє синів на передку з перших днів війни, один як і всі «учасники АТО» був мобілізований 25/02 а інший пішов добровольцем 26/02. :)
+
+30
Skpablo17
Skpablo17
30 ноября 2023, 10:31
#
Гордість бере за українців!
+
+15
zzzachary
zzzachary
30 ноября 2023, 10:37
#
Як же він турбуєтся за крану в якій він ці мільони заробив!)
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
30 ноября 2023, 10:50
#
А ничего не слышно, шо там некто ФИАЛА?
Чем владеет? На что претендует?
+
0
Abramon
Abramon
30 ноября 2023, 10:53
#
Котловани, котловани)))
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
30 ноября 2023, 12:31
#
Така тайна що вже другий місяць не можуть вгамуватися заздрачі.
+
+15
matroskin
matroskin
30 ноября 2023, 12:45
#
Статья ни о чем, вчера здесь была статья что украинцы через монобанк купили в черную пятницу 1059 iPhone в кредит !!!. И им можно, хотя купили даже не за последние, а в кредит. Ахметов официально ещё с 90-х миллиардер, и тут в 2023 ШОК, купил квартиру за 122 млн. И в чем сенсация? Что он не разослал во все СМИ письма что купил квартиру? Так этого не делал никто и никогда и закон этого не требует.
Кто то вкладывается в сахар для самогона, кто то в $, кто то в квартиру за Оболони, кто то в Лондоне, в чем сенсация.
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