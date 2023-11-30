Ахметов тайно стал владельцем лондонской недвижимости за $122 миллиона (фото)

Что известно

В июле 2021 года Ринат Ахметов при посредничестве зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Gelion Properties Ltd, которая заботилась о купле-продаже элитной недвижимости, заключил соглашение о намерениях и обязательствах купить 5-звездочный пентхауз из двух этажей в жилом комплексе — на месте исторических военных казарм Челси. Учитывая локацию, ЖК получил название Chelsea Barracks, или Казармы Челси.

Фото: Олесь Ковач / Радио Свобода

Напомним

Более десяти лет назад Ахметов стал владельцем апартаментов в комплексе One Hyde Park с видом на Гайд-парк за рекордную для всей истории Британии сумму 136 млн фунтов стерлингов.