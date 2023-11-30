Словакия расширила эмбарго на импорт аграрных товаров из Украины

Словакия продлила действие запрета на импорт агропродукции из Украины на неопределенный срок, расширив список товаров, на которые он распространяется. Соответствующее решение правительство Словакии приняло 29 ноября, сообщает Европейская правда .

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Эмбарго на импорт

Предыдущий запрет Словакии действовал до конца года и распространялся только на пшеницу, кукурузу, семена и подсолнечник.

Теперь же к списку добавили мед, ячмень, пшеничную муку, солод, соевые бобы, тростниковый или свекловичный сахар, отруби, жмыхи и другие твердые остатки, полученные в результате экстракции растительных жиров или масел.

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Напомним

В сентябре Еврокомиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Однако Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. В Варшаве ранее говорили, что их ограничения будут действовать бессрочно.