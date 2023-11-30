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30 ноября 2023, 8:32 Читати українською

Словакия расширила эмбарго на импорт аграрных товаров из Украины

Словакия продлила действие запрета на импорт агропродукции из Украины на неопределенный срок, расширив список товаров, на которые он распространяется. Соответствующее решение правительство Словакии приняло 29 ноября, сообщает Европейская правда.

Словакия продлила действие запрета на импорт агропродукции из Украины на неопределенный срок, расширив список товаров, на которые он распространяется.
Фото: slovoidilo

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Эмбарго на импорт

Предыдущий запрет Словакии действовал до конца года и распространялся только на пшеницу, кукурузу, семена и подсолнечник.

Теперь же к списку добавили мед, ячмень, пшеничную муку, солод, соевые бобы, тростниковый или свекловичный сахар, отруби, жмыхи и другие твердые остатки, полученные в результате экстракции растительных жиров или масел.

Читайте: Словакия и Украина согласовали систему торговли зерном

Напомним

В сентябре Еврокомиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Однако Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. В Варшаве ранее говорили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
zzzachary
zzzachary
30 ноября 2023, 10:45
#
В довгостроковій це може нам зіграти на руку, якщо аграрії та держава почнуть вкладати кошти в товари з доданою вартістью, морожені напівфабрикати, консерви, макаронні вироби, корм для тварин. Просто звикли заробляти лекго і безрозуму як завжди сировину експортуємо, а потім цю ж сировину тільки в товарах імпортуємо. А в майбутньому треба буде штучно притримати експорт аргопродукції, цукру, олії метод поляки показали блокування кордону привід завжди можна придумати. Якщо ми хочему бути субєктом світової політики та економіки то потрібно буди зубатими.
Але перше це топ корупція в середені країни!
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0
locustsucol
locustsucol
30 ноября 2023, 14:53
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Ви уявляєте собі сільки це виробленого товару з кількості української сировини? Так, частину можливо перетворити на оброблений товар, але уявляєте скільки для цього треба виробничих потужностей, вкладеного капіталу? Зараз?!
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