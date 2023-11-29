Курс валют на вечер 29 ноября: на межбанке евро подорожал на 2 копейки

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 29 ноября Закрытие 29 ноября Изменения доллар 36,36/36,38 36,37/36,39 1/1 евро 39,92/39,93 39,94/39,95 2/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,23−37,70 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,47−37,55 евро — 40,85−41,00 грн.

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