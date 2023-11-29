Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, что Украина выполнила почти все требования, выдвигаемые ЕС для начала переговоров о вступлении, накануне ключевого саммита Европейского Совета в декабре, сообщает Politico.
Украина выполнила почти все требования по вступлению в ЕС — фон дер Ляйен
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«Украина выполнила все необходимые требования почти из всех семи шагов, которые мы просили ее сделать, когда она стала страной-кандидатом» отметила фон дер Ляйен на мероприятии, организованном изданием.
Президент Еврокомиссии также отметила, что ее глубоко поражает то, как Украина проводит «глубокие структурные реформы», в то же время ведя экзистенциальную войну.
Ожидается, что Евросоюз объявит о начале переговоров по вступлению Украины после саммита лидеров ЕС в середине декабря в Брюсселе.
Источник: Минфин
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