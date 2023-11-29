Чанпэн Чжао вышел из совета директоров Binance.US: что нового на рынке криптовалют

Чанпэн Чжао вышел из совета директоров Binance.US

Соучредитель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао ушел с поста председателя совета директоров американской платформы Binance.US.

Согласно заявлению, предприниматель передал голоса доверенному лицу и у него остался в компании «чисто экономический интерес».

«Binance.US не является стороной соглашения, о котором было объявлено на прошлой неделе. У нас нет нерешенных вопросов с Минюстом, Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями и Управлением по контролю за иностранными активами США», — говорится в сообщении компании.

Также в подразделении подчеркнули, что платформа работает вне зависимости от глобальной биржи. Следовательно, площадка продолжит функционировать в полном объеме, говорится в публикации.

«Поскольку Чанпэн Чжао переживает новый этап своей жизни, он решил отказаться от роли председателя совета директоров и передал свои голоса по доверенности. В результате его интерес к компании носит исключительно экономический характер, он больше не будет участвовать в управлении ею», — отметили в Binance.US.

Организация Save the Children собрала более $7,6 млн криптопожертвований

Благотворительная организация Save the Children собрала $7,63 млн криптопожертвований для поддержки детей, пострадавших от войны в Украине, конфликта в Афганистане, голода в Сомали и климатических катастроф в Соединенных Штатах. В целом к криптофонду стремятся собрать $10 млн к концу 2023 года.

Около $6,4 млн донатов поступило в биткоине и Ethereum, $2,6 млн и $3,8 млн соответственно. Еще $500 000 пожертвовали в стэйблкоине USDC. Доллар США использовали для благотворительности всего 2% людей. Также были донатированы с помощью таких активов как Bitcoin Cash, Tezos, USDT, Litecoin и Solana.

Наибольшее пожертвование поступило от анонимного благотворителя, внесшего в фонд $3,9 млн. Среди тех, кто не скрывал свое имя, лидируют сообщества Own The Doge и PleasrDAO, оказавшие финансовую поддержку в размере 291 ETH.

SEC Филиппин заявила об отсутствии лицензии у Binance для работы в стране

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) сообщила, что криптовалютная биржа Binance ведет деятельность в регионе без лицензии. Местный регулятор предупредил жителей страны, что платформа не имеет права продавать или предлагать ценные бумаги.

«Те, кто действует как продавцы, брокеры, дилеры, представители, промоутеры, рекрутеры, агенты влияния, эндорсеры и те, кто способствовал продажам или убеждал людей инвестировать на этой платформе, могут быть привлечены к уголовной ответственности и наказаны максимальным штрафом в размере 5 млн песо ($90 000) или тюремное заключение на 21 год или то и другое», — заявили в SEC.

Также регулятор заявил, что подобная Binance биржа должна подать заявку на регистрацию и предоставить подробную информацию о продуктах, которые будут предлагаться на платформе.

Кодекс регулирования ценных бумаг Филиппин требует, чтобы эмитенты ценных бумаг были зарегистрированы в стране и получили вторичную лицензию на продажу или предложение ценных бумаг населению.

Великобритания будет штрафовать пользователей криптовалют за неуплату налогов

Правительство Великобритании призвало пользователей криптовалют добровольно раскрыть информацию о неуплаченных налогах, касающихся дохода или прироста капитала с цифровых активов.

На сайте Сокровищницы Его Величества опубликовано два документа, затрагивающих упомянутую тему. В одном из них ведомство призывает пользователей предоставить информацию о неуплаченном собрании, а также указывает на какие криптовалюты распространяется это требование.

В список налогооблагаемых активов вошли биткойн, Ethereum, USDT, разные служебные токены и т. д. К тому же в список попали NFT.

Второй документ свидетельствует, что у пользователя есть 30 дней для погашения всех платежей. В противном случае правительство предпримет шаги по возврату средств в принудительном порядке и наложит штраф.

В этом документе также представлено руководство по оплате налога на криптоактивы. В частности, пользователю предлагают оплатить сбор с помощью онлайн-платежа или банковского перевода.

Напомним, 29 июня 2023 года Великобритания одобрила закон о криптовалютах и стейблкоинах. После чего цифровые активы стали классифицировать как регулируемую финансовую деятельность в стране.