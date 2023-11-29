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29 ноября 2023, 14:13 Читати українською

Аграрии в этом году получили кредиты более чем на 67 миллиардов

С начала года 12,7 тысячи агрохозяйств получили 67,6 млрд грн банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» 9,8 тысячи агропредприятий профинансировано на 38,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

С начала года 12,7 тысячи агрохозяйств получили 67,6 млрд грн банковских кредитов на развитие.
Фото: pixabay.com

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Наибольший объем

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:

  • Киевская — 11,1 млрд гривен выделено для 937 предприятий;
  • Днепропетровская — 6,2 млрд гривен — для 813;
  • Винницкая — 6,04 млрд гривен — для 1 441;
  • Черкасская — 5,31 млрд гривен — для 495;
  • Кировоградская — 4,89 млрд гривен — для 1688;
  • Одесская — 4,4 млрд гривен — для 1099.

«Доступные кредиты 5−7-9»

По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего кредитов получили предприятия следующих областей:

  • Кировоградская — 4,14 млрд гривен выделено для 1 337 хозяйств;
  • Винницкая — 3,9 млрд гривен — для 1 084 хозяйств;
  • Одесская — 3,7 млрд гривен — для 885;
  • Киевская — 3,65 млрд гривен — 746 хозяйств.

Напомним

Аграрии могут получить кредит по программе «Доступные кредиты 5−7-9» в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
29 ноября 2023, 14:44
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Повернуть землею.
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