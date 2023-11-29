Аграрии в этом году получили кредиты более чем на 67 миллиардов

С начала года 12,7 тысячи агрохозяйств получили 67,6 млрд грн банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» 9,8 тысячи агропредприятий профинансировано на 38,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.