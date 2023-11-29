С начала года 12,7 тысячи агрохозяйств получили 67,6 млрд грн банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» 9,8 тысячи агропредприятий профинансировано на 38,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Аграрии в этом году получили кредиты более чем на 67 миллиардов
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Наибольший объем
Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:
- Киевская — 11,1 млрд гривен выделено для 937 предприятий;
- Днепропетровская — 6,2 млрд гривен — для 813;
- Винницкая — 6,04 млрд гривен — для 1 441;
- Черкасская — 5,31 млрд гривен — для 495;
- Кировоградская — 4,89 млрд гривен — для 1688;
- Одесская — 4,4 млрд гривен — для 1099.
«Доступные кредиты 5−7-9»
По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего кредитов получили предприятия следующих областей:
- Кировоградская — 4,14 млрд гривен выделено для 1 337 хозяйств;
- Винницкая — 3,9 млрд гривен — для 1 084 хозяйств;
- Одесская — 3,7 млрд гривен — для 885;
- Киевская — 3,65 млрд гривен — 746 хозяйств.
Напомним
Аграрии могут получить кредит по программе «Доступные кредиты 5−7-9» в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.
Источник: Минфин
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