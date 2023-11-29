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29 ноября 2023, 11:54 Читати українською

На «Черную пятницу» украинцы оплатили картами через сеть терминалов Приватбанка покупок на 2,5 миллиарда

В этом году по итогам традиционного дня распродаж «Черной пятницы» 24 ноября украинцы оплатили через сеть торговых терминалов ПриватБанка почти 8 млн покупок на сумму 2,5 млрд грн. Это больше, чем в обычные дни на 22%, сообщает пресс-служба банка.

В этом году по итогам традиционного дня распродаж «Черной пятницы» 24 ноября украинцы оплатили через сеть торговых терминалов ПриватБанка почти 8 млн покупок на сумму 2,5 млрд грн.
Фото: freepik.com

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Всего на неделю распродаж украинцы через cashless сеть ПриватБанка совершили 49 млн покупок на 15,3 млрд грн.

Чаще всего покупали

Чаще всего украинцы покупали со скидками одежду и обувь — 1,6 млн покупок на 282 млн грн, а также смартфоны и компьютеры — 560 тыс. покупок на 281 млн. грн.

В банке отметили, что количество покупок в рассрочку Приватбанка в интернет магазинах — 36,7 тыс. — превысило количество покупок в кредит в традиционных оффлайн магазинах (34,7 тыс.).

С помощью сервиса Приватбанка «Оплаты по частям» за неделю распродаж оформлено 71,5 тысячи покупок более чем на 1 млрд грн.

Чаще всего в рассрочку покупали смартфоны, другую электронику и бытовую технику, а средняя стоимость покупки в рассрочку — 14 тыс. грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
29 ноября 2023, 12:53
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Развели лохов на деньги и мифические скидки. Наш народ неисправим…
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