Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-сентября 2023 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 5,45 млн. кв. м. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
С начала года ввод жилья в эксплуатацию увеличился на 13% — Госстат
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Так, в городах с начала года введено в эксплуатацию 3,26 млн. кв. м жилья (59,8% общего объема), в сельской местности — 2,19 млн. кв. м.
За отчетный период в эксплуатацию введено 66,5 тыс. квартир, что на 9,2% больше, чем в январе-сентябре 2022 года. При этом 16 тыс. квартир было введено в одноквартирных домах, 50,5 тыс. — в многоквартирных.
Где больше всего введено жилье в эксплуатацию
По итогам девяти месяцев наибольшее количество жилья введено в:
- Киевской области (более 1 млн кв. м, 18,5% от общего объема),
- в Киеве (837,9 тыс. кв. м, 15,4%),
- Львовской области (542,3 тыс. кв. м),
- Винницкой области (506,8 тыс. кв. м),
- Ивано-Франковской области (402,3 тыс. кв. м),
- Закарпатской области (263,1 тыс. кв. м).
Рост объемов ввода жилья
Рост объемов ввода жилья зафиксирован во всех регионах Украины, кроме пяти областей.
Наибольший прирост в прошлом году показала Харьковская область, где в январе-сентябре введено 186,4 тыс. кв. м, что на 385,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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Падение объемов ввода жилья
В пяти областях зафиксировано падение объемов введенного жилья. Так, в Одесской области введено 217,6 тыс. кв. м, что на 57,2% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года, в Полтавской — 105 тыс. кв. м (-46,8%), Запорожской — 7,9 тыс. кв. м жилья (-25,3%), Черниговской — 47,2 тыс. кв. м (-21,6%), в Житомирской — 79,5 тыс. кв. м (-11,1%).
В Госстате отметили, что данные приведены с учетом жилья, введенного согласно временному порядку принятия в эксплуатацию зданий, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.
Также информация приводится без учета временно оккупированных РФ территорий и части территорий, где ведутся боевые действия.
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