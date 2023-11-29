С начала года ввод жилья в эксплуатацию увеличился на 13% — Госстат

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-сентября 2023 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 5,45 млн. кв. м. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Так, в городах с начала года введено в эксплуатацию 3,26 млн. кв. м жилья (59,8% общего объема), в сельской местности — 2,19 млн. кв. м.

За отчетный период в эксплуатацию введено 66,5 тыс. квартир, что на 9,2% больше, чем в январе-сентябре 2022 года. При этом 16 тыс. квартир было введено в одноквартирных домах, 50,5 тыс. — в многоквартирных.

Где больше всего введено жилье в эксплуатацию

По итогам девяти месяцев наибольшее количество жилья введено в:

Киевской области (более 1 млн кв. м, 18,5% от общего объема),

в Киеве (837,9 тыс. кв. м, 15,4%),

Львовской области (542,3 тыс. кв. м),

Винницкой области (506,8 тыс. кв. м),

Ивано-Франковской области (402,3 тыс. кв. м),

Закарпатской области (263,1 тыс. кв. м).

Рост объемов ввода жилья

Рост объемов ввода жилья зафиксирован во всех регионах Украины, кроме пяти областей.

Наибольший прирост в прошлом году показала Харьковская область, где в январе-сентябре введено 186,4 тыс. кв. м, что на 385,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Читайте также: Топ-5 туристических направлений для инвестиций в недвижимость

Падение объемов ввода жилья

В пяти областях зафиксировано падение объемов введенного жилья. Так, в Одесской области введено 217,6 тыс. кв. м, что на 57,2% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года, в Полтавской — 105 тыс. кв. м (-46,8%), Запорожской — 7,9 тыс. кв. м жилья (-25,3%), Черниговской — 47,2 тыс. кв. м (-21,6%), в Житомирской — 79,5 тыс. кв. м (-11,1%).

В Госстате отметили, что данные приведены с учетом жилья, введенного согласно временному порядку принятия в эксплуатацию зданий, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Также информация приводится без учета временно оккупированных РФ территорий и части территорий, где ведутся боевые действия.