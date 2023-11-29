За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 327 580 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 ноября: 1140 российских оккупантов 15 танков и 39 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 327580 (+1140) человек,
- танков — 5538 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 10312 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 7908 (+32) ед,
- РСЗО — 910 (+3) ед,
- средства ПВО — 600 (+3) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5944 (+39),
- крылатые ракеты — 1567 (+2),
- корабли/катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10348 (+46) ед,
- специальная техника — 1121 (+8)
Источник: Минфин
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