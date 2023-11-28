Китай достигнет годового роста экономики на уровне 5% — руководитель центробанка КНР

Экономика Китая продолжает набирать обороты в восстановлении и по итогам года достигнет установленного правительством показателя роста в 5%. Об этом заявил глава Народного банка (центробанка) Китая Пань Гуншэн, сообщает Синьхуа.

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«Я уверен, что у Китая будет здоровый и устойчивый рост в 2024 году и в последующие годы, а китайская экономика сохранит высокую устойчивость благодаря своим сильным сторонам, таким как способность к инновациям, большой рынок, хорошая инфраструктура, хорошо отлаженные промышленные цепочки, обеспечены и хорошо образованные человеческие ресурсы» — отметил Гуншэн.

По его словам, нужно больше сосредоточиться на улучшении экономической структуры и формировании новых драйверов роста, чтобы как можно быстрее завершить длительный и сложный путь экономической трансформации.

Смягчение монетарной политики

Глава Ц Б Китая заявил, что центробанк будет продолжать смягчать монетарную политику, чтобы поддержать экономику и отметил роль Гонконга как одного из главных международных финансовых центров мира.

«Мы верим, что со всеми его сильными сторонами, благоприятной политической средой и талантливым и трудолюбивым народом статус Гонконга как международного финансового центра будет еще больше укрепляться», — добавил он.

Что говорят эксперты

В то же время ряд западных специалистов сомневаются в досягаемости целевого показателя годового роста китайской экономики в 5%, учитывая ряд проблем.

Они, в частности, указывают на медленное обновление после пандемии COVID-19 внутреннего потребления и промышленного производства, существенное уменьшение экспорта, а также кризис на рынке недвижимости.

Напомним

«Минфин» писал, что Китай хочет предоставить по меньшей мере 1 трлн юаней ($137 млрд) для реализации плана преодоления наибольшего за последние десятилетия спада на рынке недвижимости.