К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 25 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 28 ноября: евро на межбанке резко ушел вверх
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Открытие 28 ноября
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Закрытие 28 ноября
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Изменения
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36,27/36,29
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36,36/36,38
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9/9
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39,67/39,68
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39,92/39,94
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25/26
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,25−37,70 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,05 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,65−37,60, евро — 40,81−40,90 грн.
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Источник: Минфин
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