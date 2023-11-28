Курс валют на вечер 28 ноября: евро на межбанке резко ушел вверх

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 25 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 28 ноября Закрытие 28 ноября Изменения доллар 36,27/36,29 36,36/36,38 9/9 евро 39,67/39,68 39,92/39,94 25/26

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,25−37,70 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,05 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,65−37,60, евро — 40,81−40,90 грн.

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