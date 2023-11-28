Упрощение ведения бизнеса: Кабмин отказался от бумажных гарантий на бытовую технику

Документы на предоставление гарантийных услуг для покупателей бытовой техники, мобильных телефонов и других технически сложных бытовых товаров в Украине будут оцифровываться и храниться на сайтах производителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Соответствующее постановление «Об утверждении Порядка гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров» было принято на заседании Кабмина 28 ноября 2023 года.

Что изменяет этот документ

Потребители получат доступ к эксплуатационным документам на официальном сайте производителя и возможность загружать их в электронном виде в течение гарантийного срока.

Также отмечается, что уменьшается нагрузка на бизнес за счет отмены бумажных форм (9 форм), которые продавцы обязаны заполнять при гарантийном обслуживании товара и создавали основания для наложения штрафных санкций Госпродпотребслужбой.

«Такие изменения правительство приняло для упрощения ведения бизнеса, диджитализации бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого конечному потребителю», — говорится в сообщении.