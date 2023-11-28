Министерство финансов 28 ноября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,52 млрд грн, что на 8,47 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 14,99 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин на аукционе продал облигации на 6,5 миллиарда
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 2,76 млрд грн под 16,53% с погашением 5 июня 2024;
- 3,07 млрд грн под 17,64% с погашением 15 октября 2025;
- 694,68 млн грн под 18,60% с погашением 24 февраля 2027 года.
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О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Напомним
«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.
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