«Скифское золото» стоимостью $1,5 миллиона вернули в Украину (фото)

В Украину удалось вернуть коллекцию «Скифского золота» стоимостью $1,5 млн благодаря материалам СБУ и БЭБ. Об этом сообщают пресс-службы двух ведомств.

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Борьба за судьбу этих артефактов продолжалась около 10 лет с участием Министерства юстиции и Министерства культуры и информационной политики Украины.

«Мы вернули домой не просто ценности, вывезенные из Крыма в 2013 году, а часть своей истории. Для СБУ, как и вообще для нашего государства, это дело символическое. Она показывает, что Украина никогда не отдает того, что принадлежит ей по закону. Так же, как украинцы вернули «Скифское золото», так же вернем Крым, Донбасс и остальные оккупированные территории. Мы будем сражаться за своих людей, за свои ценности и за свою историю! — заявил глава СБУ Василий Малюк.

В Украине уже находятся 565 древностей, которые в 2013 году были вывезены из Крыма в ЕС для экспонирования в частных европейских музеях.

По данным следствия, согласно подписанным соглашениям, всю старинную коллекцию должны были вернуть в Украину летом 2014 года.

Но этого не произошло — артефакты остались за границей, а чиновники крымских музеев, которые тогда переехали в Киев, самоустранились от исполнения своих обязанностей.

В связи с этим в том же году было начато уголовное производство по фактам незаконного пребывания культурных ценностей за рубежом.

С этого времени продолжались процессуальные действия и судебные процессы по возвращению украинских древностей.

В рамках уголовного производства были собраны материалы, которые позволили Верховному Суду Нидерландов принять окончательное решение по этому вопросу в пользу Украины.

Кроме того, суд отклонил так называемую «кассационную жалобу» оккупационных «администраций музеев» во временно захваченном Крыму по поводу передачи им украинских артефактов.

В настоящее время коллекцию вернули даже без взыскания расходов на хранение музейных экспонатов.

Продолжаются мероприятия по возвращению в Украину других элементов «Скифского золота».