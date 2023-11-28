«Скифское золото» стоимостью $1,5 миллиона вернули в Украину (фото)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 ноября 2023, 18:32 Читати українською

«Скифское золото» стоимостью $1,5 миллиона вернули в Украину (фото)

В Украину удалось вернуть коллекцию «Скифского золота» стоимостью $1,5 млн благодаря материалам СБУ и БЭБ. Об этом сообщают пресс-службы двух ведомств.

В Украину удалось вернуть коллекцию «Скифского золота» стоимостью $1,5 млн благодаря материалам СБУ и БЭБ.
Фото: СБУ

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Борьба за судьбу этих артефактов продолжалась около 10 лет с участием Министерства юстиции и Министерства культуры и информационной политики Украины.

«Мы вернули домой не просто ценности, вывезенные из Крыма в 2013 году, а часть своей истории. Для СБУ, как и вообще для нашего государства, это дело символическое. Она показывает, что Украина никогда не отдает того, что принадлежит ей по закону. Так же, как украинцы вернули «Скифское золото», так же вернем Крым, Донбасс и остальные оккупированные территории. Мы будем сражаться за своих людей, за свои ценности и за свою историю! — заявил глава СБУ Василий Малюк.

В Украине уже находятся 565 древностей, которые в 2013 году были вывезены из Крыма в ЕС для экспонирования в частных европейских музеях.

По данным следствия, согласно подписанным соглашениям, всю старинную коллекцию должны были вернуть в Украину летом 2014 года.

Но этого не произошло — артефакты остались за границей, а чиновники крымских музеев, которые тогда переехали в Киев, самоустранились от исполнения своих обязанностей.

В связи с этим в том же году было начато уголовное производство по фактам незаконного пребывания культурных ценностей за рубежом.

С этого времени продолжались процессуальные действия и судебные процессы по возвращению украинских древностей.

В рамках уголовного производства были собраны материалы, которые позволили Верховному Суду Нидерландов принять окончательное решение по этому вопросу в пользу Украины.

Кроме того, суд отклонил так называемую «кассационную жалобу» оккупационных «администраций музеев» во временно захваченном Крыму по поводу передачи им украинских артефактов.

В настоящее время коллекцию вернули даже без взыскания расходов на хранение музейных экспонатов.

Продолжаются мероприятия по возвращению в Украину других элементов «Скифского золота».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
SZlats
SZlats
29 ноября 2023, 1:38
#
А че так скромно такие вещи бесценны
$1,5 мільйона
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами