С начала года бизнес получил доступные кредиты на 88 миллиардов

С начала 2023 года банки выдали бизнесу 23,5 тысячи кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» на общую сумму 88 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

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Сколько выдано на прошлую неделю

За прошлую неделю доступные кредиты получили 500 предпринимателей на 2,5 млрд грн. С начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 76 тысяч кредитов на 253,5 млрд грн.

Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 60 млрд грн и на антивоенные цели — 54 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28 млрд грн, на пополнение оборотного капитала — 43 млрд грн, на инвестиционные цели — 20,8 млрд грн.

Кроме того, аграрии получили 36 млрд грн кредитных средств для поддержки своей деятельности, торговые компании взяли 4,6 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (50%)

оптовой и розничной торговли (26%)

перерабатывающей индустрии (15%).

Регионы-лидеры по суммам кредитов

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.