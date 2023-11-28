Государственный Ощадбанк можно будет приватизировать через четыре года после завершения войны с россией. Об этом заявил глава правления банка Сергей Наумов в интервью Forbes.
Приватизировать Ощадбанк можно будет через четыре года после войны — Наумов
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По его словам, к полномасштабному вторжению Ощадбанк вел переговоры об участии в приватизации Европейского банка реконструкции и развития, но сейчас эти переговоры на паузе.
Довоенная стратегия госбанка предусматривала приватизацию за 4 года. После войны Ощадбанк можно будет приватизировать за эти же 4 года, считает Наумов.
Переговоры с ЕБРР не отменены, а стоят на паузе, так что после завершения войны учреждение сможет принять участие в процессе. Речь идет о субординированном долге, который может быть конвертирован в капитал.
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«Когда вы имеете в капитале такой важный институт, как ЕБРР, — гораздо легче продать большую долю банка стратегическому инвестору», — отметил Наумов.
Национальный банк говорит госбанкам о необходимости уже сейчас начать разработку стратегии, предусматривающей приватизацию, говорит он.
«У нас уже есть дееспособный наблюдательный совет, разработка стратегии — это их компетенция. Она будет разрабатываться в сотрудничестве с менеджментом банка уже в ближайшей перспективе», — заявил руководитель банка.
Напомним
В ноябре 2016 года Минфин подписал меморандум по ЕБРР по поддержке Ощадбанка, а в мае 2018 года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения.
Комментарии - 3
Почему-то Приват и Сенс, хоть и стали госбанками, не опустились на уровень Ощада.
Почему же Ощад я считаю «совком» в худшем смысле этого слова? А вот почему:
1. Он всё обложил комиссиями, примерно как Приват. А может и ещё хуже.
2. Он монополист в некоторых сферах — та же «Карта киянина» только в Ощаде и выпускается.
3. Он не развивает карточные продукты. Где высокие % по депозитам? Где кэшбэк за продукты?
4. В 2016−17 годах Ощад снимал деньги за SMS даже при отключении этой услуги, и даже в минус.