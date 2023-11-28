Приватизировать Ощадбанк можно будет через четыре года после войны — Наумов

Государственный Ощадбанк можно будет приватизировать через четыре года после завершения войны с россией. Об этом заявил глава правления банка Сергей Наумов в интервью Forbes.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, к полномасштабному вторжению Ощадбанк вел переговоры об участии в приватизации Европейского банка реконструкции и развития, но сейчас эти переговоры на паузе.

Довоенная стратегия госбанка предусматривала приватизацию за 4 года. После войны Ощадбанк можно будет приватизировать за эти же 4 года, считает Наумов.

Переговоры с ЕБРР не отменены, а стоят на паузе, так что после завершения войны учреждение сможет принять участие в процессе. Речь идет о субординированном долге, который может быть конвертирован в капитал.

Читайте также: Главой обновленного наблюдательного совета Ощадбанка стал Владимир Лавренчук

«Когда вы имеете в капитале такой важный институт, как ЕБРР, — гораздо легче продать большую долю банка стратегическому инвестору», — отметил Наумов.

Национальный банк говорит госбанкам о необходимости уже сейчас начать разработку стратегии, предусматривающей приватизацию, говорит он.

«У нас уже есть дееспособный наблюдательный совет, разработка стратегии — это их компетенция. Она будет разрабатываться в сотрудничестве с менеджментом банка уже в ближайшей перспективе», — заявил руководитель банка.

Напомним

В ноябре 2016 года Минфин подписал меморандум по ЕБРР по поддержке Ощадбанка, а в мае 2018 года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения.