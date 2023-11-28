Приватизировать Ощадбанк можно будет через четыре года после войны — Наумов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 ноября 2023, 15:56 Читати українською

Приватизировать Ощадбанк можно будет через четыре года после войны — Наумов

Государственный Ощадбанк можно будет приватизировать через четыре года после завершения войны с россией. Об этом заявил глава правления банка Сергей Наумов в интервью Forbes.

Государственный Ощадбанк можно будет приватизировать через четыре года после завершения войны с россией.
Фото: facebook.com/sergii.naumov.7

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, к полномасштабному вторжению Ощадбанк вел переговоры об участии в приватизации Европейского банка реконструкции и развития, но сейчас эти переговоры на паузе.

Довоенная стратегия госбанка предусматривала приватизацию за 4 года. После войны Ощадбанк можно будет приватизировать за эти же 4 года, считает Наумов.

Переговоры с ЕБРР не отменены, а стоят на паузе, так что после завершения войны учреждение сможет принять участие в процессе. Речь идет о субординированном долге, который может быть конвертирован в капитал.

Читайте также: Главой обновленного наблюдательного совета Ощадбанка стал Владимир Лавренчук

«Когда вы имеете в капитале такой важный институт, как ЕБРР, — гораздо легче продать большую долю банка стратегическому инвестору», — отметил Наумов.

Национальный банк говорит госбанкам о необходимости уже сейчас начать разработку стратегии, предусматривающей приватизацию, говорит он.

«У нас уже есть дееспособный наблюдательный совет, разработка стратегии — это их компетенция. Она будет разрабатываться в сотрудничестве с менеджментом банка уже в ближайшей перспективе», — заявил руководитель банка.

Напомним

В ноябре 2016 года Минфин подписал меморандум по ЕБРР по поддержке Ощадбанка, а в мае 2018 года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Serhiozzi
Serhiozzi
28 ноября 2023, 16:06
#
Навіщо?
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
28 ноября 2023, 16:33
#
У нас военное положение, а не война
+
0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
28 ноября 2023, 22:55
#
Ощадбанк уже давно такой «Совок», что приватизация может и не помочь.
Почему-то Приват и Сенс, хоть и стали госбанками, не опустились на уровень Ощада.
Почему же Ощад я считаю «совком» в худшем смысле этого слова? А вот почему:
1. Он всё обложил комиссиями, примерно как Приват. А может и ещё хуже.
2. Он монополист в некоторых сферах — та же «Карта киянина» только в Ощаде и выпускается.
3. Он не развивает карточные продукты. Где высокие % по депозитам? Где кэшбэк за продукты?
4. В 2016−17 годах Ощад снимал деньги за SMS даже при отключении этой услуги, и даже в минус.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами