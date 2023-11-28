Греческие танкеры сокращают перевозку российской нефти после писем от Казначейства США — Bloomberg

Владельцы нефтяных танкеров в Греции, мощнейшей судовладельческой страны мира, сократили количество перевозимой ими российской нефти. Данное решение может окончательно прервать поток российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

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Количество греческих танкеров, следующих в рф, в этом месяце сократится на четверть по сравнению с прошлым месяцем и на 60% по сравнению с июнем, свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные агентством.

Это может беспокоить чиновников в Кремле, поскольку страна все еще нуждается в помощи от иностранных судовых операторов, чтобы доставить все свои баррели на мировой рынок, отмечает издание.

Ранее в этом месяце Министерство финансов США напугало некоторых владельцев танкеров, попросив их объяснить, что они сделали для соблюдения установленного G7 предельного уровня цен на российскую нефть. Представители двух афинских компаний вскоре после этого заявили, что они поступают осторожно, оценивая ситуацию.

Эта осторожность подтверждается данными отслеживания судов, собранными Bloomberg, показывающими, что греческие танкеры в ноябре перевезут лишь 15 грузов флагманской российской нефти марки Urals из портов Балтийского и Черного морей. В октябре они перевезли 20 человек.

Ограничение цены «Группой семи» означает, что компании в ЕС могут перевозить российскую нефть только по цене $60 за баррель или ниже. Несмотря на то что в июле цена Urals подскочила выше этого уровня, торговля не прекратилась.

«Очевидное уменьшение участия Греции совпало с признаками того, что общий объем российского экспорта также сократится. Такое падение противоречило бы цели установления верхнего предела цены, заключающейся в том, чтобы сохранить поставки российской нефти, лишив россию доходов».

Все еще возможно, что некоторые греческие владельцы вернутся к торговле с россией, когда у них будет время полностью оценить письма Минфина США", — пишет Bloomberg.

Если текущие темпы экспорта сохранятся, а уже планируемые поставки состоятся по графику, поставки российской нефти могут сократиться примерно на 150 тыс. баррелей в сутки этого месяца.

Суда, принадлежащие Греции, по-прежнему перевозят около пятой части всех грузов российской нефти марки Urals и около каждого седьмого груза российской нефти, включая отгружаемые с терминалов на тихоокеанском и арктическом побережье страны, показывают данные отслеживания судов, которые отслеживает Bloomberg.

Но письма от Казначейства США, присланные примерно 30 фирмам, контролирующим около 100 нефтяных танкеров, вызвали беспокойство среди некоторых судовладельцев.

В копии одного из писем, с которым ознакомилось Bloomberg, содержался запрос на предоставление широкой информации и документации о поставках и участвующих в них компаниях. В нем содержалась угроза заключения, если получатели не выполнят требование в полном объеме.

Представители двух страховых компаний также сообщили, что тон разговоров с властями изменился за последние недели, что свидетельствует о более строгом соблюдении лимита.