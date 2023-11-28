Коломойский потерял контроль над нефтегазовой компанией JKX

Британская добывающая компания JKX Oil&Gas Limited заявила, что компанию Eclairs Group Limited (EGL) исключат из реестра акционеров, а бизнесмен Игорь Коломойский больше не имеет никакого прямого или косвенного участия в JKX. Об этом заявили в заявлении JKX.

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Что известно

Акции, ранее принадлежавшие EGL, теперь перешли в собственность британского государства.

EGL исключили из реестра корпоративных дел Британских Виргинских островов и ликвидировали в соответствии с законодательством еще 4 июля. До ликвидации компания являлась основным акционером JKX с долей 32,66%.

«Согласно закону Британских Виргинских островов о коммерческих компаниях 2004 года, акции JKX, ранее принадлежавшие EGL, теперь перешли в собственность короны», — подчеркнули в релизе.

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Теперь EGL будет исключен из реестра акционеров компании, а Игорь Коломойский, ранее имевший опосредованный контроль над EGL, будет исключен из реестра акционеров компании на основании того, что он больше не имеет никакого прямого или косвенного участия в компании.

Напомним

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и россии. «Полтавская газонефтяная компания», принадлежащая JKX (Poltava Petroleum Company, РРС), является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине.

Имеет пять лицензий на добычу и одну на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.