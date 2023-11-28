США вносят в Фонд поддержки энергетики Украины $25 миллионов

Агентство США по международному развитию (USAID) и Секретариат Энергетического Сообщества подписали соглашение о грантовом вкладе США в Фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму $25 миллионов (23 миллиона евро). Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

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Вклад США

Отмечается, что это первый вклад правительства США в Фонд, созданный по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Таким образом, общая сумма обязательств по вкладам от спонсоров в Фонд поддержки энергетики Украины составила более 329 миллионов евро.

Из них на счет Фонда фактически перечислено около 192 миллионов евро от 15 спонсоров государственного и частного секторов из разных государств. Остальные суммы — анонсированные и формализованные взносы, ожидаемые на счете Фонда в ближайшее время.

«Средства используются для закупки оборудования, необходимого для возобновления энергетических компаний.

В частности, в период с 1 января по 27 ноября 2023 года в рамках Фонда заключено 132 соглашения о закупке энергетического оборудования, топлива и материалов на общую сумму почти в 100 миллионов евро", — отчитались в министерстве.

Там напомнили, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 — он дает возможность правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать существенную поддержку украинскому энергетическому сектору.