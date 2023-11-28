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28 ноября 2023, 12:34 Читати українською

ИИ-стартап Cradle привлек $24 миллиона на биотехнологическую работу

Европейский биотехнологический стартап Cradle, который с помощью искусственного интеллекта помогает ученым быстрее и экономически эффективнее разрабатывать и конструировать белки, привлек $24 млн. инвестиций. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский биотехнологический стартап Cradle, который с помощью искусственного интеллекта помогает ученым быстрее и экономически эффективнее разрабатывать и конструировать белки, привлек $24 млн.
Фото: pixabay.com

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В раунде серии, А приняли участие Index Ventures и Kindred Capital, а также Крис Гибсон, соучредитель Recursion Pharmaceuticals и Том Глоцер, бывший главный исполнительный директор Thomson Reuters и член совета директоров Merck & Co.

Cradle использует генеративный ИИ для создания белков, которые не существуют в природе. Компания работает более чем на десятке проектов по разработке широкого спектра белковых последовательностей и 3D-структур для ферментов, вакцин, выращенных в лаборатории продуктов питания и других материалов.

Клиентами стартапа, основанного в 2021 году, являются Johnson & Johnson, Novozymes A/S и Twist Bioscience Corp.

По словам главного исполнительного директора компании, возможности генеративного ИИ могут повысить шансы решения проблем белковой инженерии, с которыми невозможно справиться с помощью существующих инструментов.

К примеру, биофармацевтические компании тратят в среднем $22 млн и 42 месяца исследований, чтобы подготовить один потенциальный продукт к клиническим испытаниям.

В Cradle добавляют, что находятся на ранних стадия в этой области, сравнивая свои способности с GPT 0.5.

Источник: Минфин
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