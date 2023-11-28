За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 326440 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 ноября: 860 российских оккупантов и 3 танка
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Потери врага
- личного состава — около 326440 (+860) человек,
- танков — 5523 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 10285 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 7876 (+1) ед,
- РСЗО — 907 (+0) ед,
- средства ПВО — 597 (+0) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5905 (+0),
- крылатые ракеты — 1565 (+0),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10302 (+3) ед,
- специальная техника — 1113 (+0).
Источник: Минфин
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