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28 ноября 2023, 9:01 Читати українською

По программе «єОселя» выдали ипотечных кредитов на 7,7 миллиарда

Льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» на общую сумму 7,7 млрд грн уже получили 5,2 тыс. семей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» на общую сумму 7,7 млрд грн уже получили 5,2 тыс. семей.
Фото:depositphotos

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Льготная ипотека

«С начала действия программы „єОселя“ кредиты на приобретение жилья взяли уже 5200 украинских семей на 7,7 млрд грн. 65% этих кредитов получили военнослужащие и силовики, которые могут взять их по льготной ставке в 3%. Так же как и медики, педагоги и ученые», — отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

По ее словам, после запуска в августе 2023 года массовой ипотеки кредиты по программе под 7% могут взять все украинцы, не имеющие собственного жилья. На сегодняшний день 700 украинских семей уже взяли такие кредиты на общую сумму более 1 млрд грн.

Читайте: Все о «єОселя»: Если учитель сменил профессию, будет платить не 3%, а 7%, и другие правила

Только на прошлой неделе около трети кредитов на приобретение жилья по программе было выдано под 7%.

Сколько выдано кредитов

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе 202 кредита на 322 млн грн, среди которых: кредиты под 3% получили 101 военнослужащий и силовик, 18 педагогов, 19 медиков и 4 ученых и кредиты под 7% получили 54 украинца без собственного жилья, 4 ВПЛ, 2 ветерана.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (148 кредитов) и у застройщика (49). Также пятеро украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Где больше всего выдано кредитов

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители: Киевской области — 70, города Киева — 30, Ровенской — 12, Львовской — 11, Ивано-Франковской и Одесской областей — по 9.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Strain
Strain
28 ноября 2023, 9:19
#
5700 семей из скольки? Это за год?
«На сегодня таких людей в Украине (нудающихся в жилье) не менее 8%, а это более 3 млн граждан»

0.0019%
Чем вы хвастаетесь не пойму? Что бы покрыть 3 млн нужно по вашей программе 526 лет.
И я молчу что это кредит.
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