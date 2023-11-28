По программе «єОселя» выдали ипотечных кредитов на 7,7 миллиарда

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Льготная ипотека

«С начала действия программы „єОселя“ кредиты на приобретение жилья взяли уже 5200 украинских семей на 7,7 млрд грн. 65% этих кредитов получили военнослужащие и силовики, которые могут взять их по льготной ставке в 3%. Так же как и медики, педагоги и ученые», — отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

По ее словам, после запуска в августе 2023 года массовой ипотеки кредиты по программе под 7% могут взять все украинцы, не имеющие собственного жилья. На сегодняшний день 700 украинских семей уже взяли такие кредиты на общую сумму более 1 млрд грн.

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Только на прошлой неделе около трети кредитов на приобретение жилья по программе было выдано под 7%.

Сколько выдано кредитов

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе 202 кредита на 322 млн грн, среди которых: кредиты под 3% получили 101 военнослужащий и силовик, 18 педагогов, 19 медиков и 4 ученых и кредиты под 7% получили 54 украинца без собственного жилья, 4 ВПЛ, 2 ветерана.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (148 кредитов) и у застройщика (49). Также пятеро украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Где больше всего выдано кредитов

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители: Киевской области — 70, города Киева — 30, Ровенской — 12, Львовской — 11, Ивано-Франковской и Одесской областей — по 9.