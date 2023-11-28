Потребительские настроения украинцев в октябре упали до минимума с конца прошлого лета

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 ноября 2023, 8:37 Читати українською

Потребительские настроения украинцев в октябре упали до минимума с конца прошлого лета

Индекс потребительских настроений украинцев в октябре снизился на 2,8 пункта — до 79,9 пункта (по шкале от нуля до 200), последний такой низкий показатель фиксировался в августе 2022 года — 75,3 п., после чего в сентябре он подскочил сразу до 86 п. Об этом говорится в исследовании агентства Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений украинцев в октябре снизился на 2,8 пункта — до 79,9 пункта (по шкале от нуля до 200), последний такой низкий показатель фиксировался в августе 2022 года — 75,3 п., после чего в сентябре он подскочил сразу до 86 п.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились настроения

Индекс текущего положения (ИПС) вырос и составляет 55,4, что на 1,5 п. выше уровня этого показателя в сентябре. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

  • индекс текущего личного материального положения (х1) составил 52,4 п., что на 1,4 п. выше показателя в сентябре;
  • индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 1,6 п. и установился на отметке 58,5 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в октябре снизился на 5,7 п. и составляет 96,3 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

  • индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 94,1 п., что на 5,7 п. ниже уровня этого показателя в сентябре;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) снизился на 11,1 п. и составляет 94,1 п.;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) уменьшился на 3,8 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 112,8 п.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,4 п. и составляет 123,8 п.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,3 п. и составляет 185,8.

Индекс девальвационных ожиданий вырос на 4,8 п. и составляет 158,6 п.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает klok и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами