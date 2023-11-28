Потребительские настроения украинцев в октябре упали до минимума с конца прошлого лета

Индекс потребительских настроений украинцев в октябре снизился на 2,8 пункта — до 79,9 пункта (по шкале от нуля до 200), последний такой низкий показатель фиксировался в августе 2022 года — 75,3 п., после чего в сентябре он подскочил сразу до 86 п. Об этом говорится в исследовании агентства Info Sapiens.

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Как изменились настроения

Индекс текущего положения (ИПС) вырос и составляет 55,4, что на 1,5 п. выше уровня этого показателя в сентябре. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

индекс текущего личного материального положения (х1) составил 52,4 п., что на 1,4 п. выше показателя в сентябре;

индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 1,6 п. и установился на отметке 58,5 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в октябре снизился на 5,7 п. и составляет 96,3 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 94,1 п., что на 5,7 п. ниже уровня этого показателя в сентябре;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) снизился на 11,1 п. и составляет 94,1 п.;

индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) уменьшился на 3,8 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 112,8 п.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,4 п. и составляет 123,8 п.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,3 п. и составляет 185,8.

Индекс девальвационных ожиданий вырос на 4,8 п. и составляет 158,6 п.