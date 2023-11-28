Абанк продолжает программу финансовой поддержки клиентов при обслуживании в сети АТБ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 ноября 2023, 10:00 Читати українською

Абанк продолжает программу финансовой поддержки клиентов при обслуживании в сети АТБ

По последнему отчету НБУ Абанк входит в пятерку крупнейших эмитентов карт в Украине, и это не удивительно, ведь у них уже обслуживается 800 тыс. клиентов с картой «АТБ».

Особым в карте «АТБ» является то, что в себе она сочетает преимущества от партнера банка «АТБ-маркет» и от банка.

С картой «АТБ» от Абанка клиенты получают от 5% до 50% скидки более чем на 1000 акционных товаров в АТБ и кешбэк 1,2% на все товары в АТБ.

Согласно данным банка, за время существования карты клиенты Абанка получили уже более 35 млн скидок в АТБ, и это показатель высокой востребованности этой карты.

Абанк предлагает своим клиентам не только крутую карту, но и дополнительные деньги за ее открытие.

Поэтому с 28.11 в банке началась акция, благодаря которой каждый новый владелец карты «АТБ» может получить 50 грн.

Условия акции:

  • Открыть карту «АТБ» в период проведения акции;
  • Совершить первую покупку в сети супермаркетов АТБ на сумму от 100 грн с новой картой.

После этого 50 грн сразу будут зачислены на счет кешбэка клиента.

В Абанке существует 3 удобных канала для оформления карты «АТБ». Карту можно оформить:

  • в мобильном приложении ABank24, нажав на клавишу «Кошелек+»;

  • в любом удобном отделении Абанка;

  • купив карту на кассе магазина АТБ и пройдя процедуру регистрации через приложение ABank24.

Карты, оформленные до 20.11, не участвуют в акции.

Детальнее об условиях Акции по ссылке.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами