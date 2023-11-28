Абанк продолжает программу финансовой поддержки клиентов при обслуживании в сети АТБ

По последнему отчету НБУ Абанк входит в пятерку крупнейших эмитентов карт в Украине, и это не удивительно, ведь у них уже обслуживается 800 тыс. клиентов с картой «АТБ».

Особым в карте «АТБ» является то, что в себе она сочетает преимущества от партнера банка «АТБ-маркет» и от банка.

С картой «АТБ» от Абанка клиенты получают от 5% до 50% скидки более чем на 1000 акционных товаров в АТБ и кешбэк 1,2% на все товары в АТБ.

Согласно данным банка, за время существования карты клиенты Абанка получили уже более 35 млн скидок в АТБ, и это показатель высокой востребованности этой карты.

Абанк предлагает своим клиентам не только крутую карту, но и дополнительные деньги за ее открытие.

Поэтому с 28.11 в банке началась акция, благодаря которой каждый новый владелец карты «АТБ» может получить 50 грн.

Условия акции:

Открыть карту «АТБ» в период проведения акции;

Совершить первую покупку в сети супермаркетов АТБ на сумму от 100 грн с новой картой.

После этого 50 грн сразу будут зачислены на счет кешбэка клиента.

В Абанке существует 3 удобных канала для оформления карты «АТБ». Карту можно оформить:

в мобильном приложении ABank24, нажав на клавишу «Кошелек+»;

в любом удобном отделении Абанка;

купив карту на кассе магазина АТБ и пройдя процедуру регистрации через приложение ABank24.

Карты, оформленные до 20.11, не участвуют в акции.

Детальнее об условиях Акции по ссылке.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.