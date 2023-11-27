Пекинская фондовая биржа запретила основным акционерам продавать активы: боятся обвала цен

На Пекинской фондовой бирже негласно запрещают продавать активы тем, кто имеет в портфеле более 5% акций одной компании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что происходит на бирже

На бирже просят акционеров воздержаться от продажи своих активов, поскольку это может привести к обвалу цен и снижению индекса биржи, который вырос на 46% в этом месяце. Такой скачок был обусловлен введением новых правил — уменьшение входного порога, а также усовершенствование механизмов торговли и поощрение паевых фондов к участию на рынке.

Как сообщили источники издания, в настоящее время биржа просто не принимает документы на продажу от участников рынка, имеющих крупные пакеты акций (5% и более). Пока неизвестно как долго будет продолжаться этот негласный запрет.

Читайте также: Китай и Саудовская Аравия усиливают процесс дедолларизации

По мнению собеседников, резкий рост цен на акции может побуждать инвесторов заработать на своих вложениях, они могут ликвидировать столько бумаг, что это приведет к снижению индекса биржи.

Немного о фондовом рынке Китая

Пекинская фондовая биржа была запущена два года назад для развития небольших компаний, но интерес инвесторов к ней был низок. Сейчас на бирже представлено 232 компании с общей рыночной капитализацией 366 миллиардов юаней ($50 миллиардов).

Для сравнения, на Шанхайской бирже зарегистрировано 2256 компаний общей стоимостью 47 триллионов юаней, в то время как около 3000 компаний, зарегистрированных в Шэньчжэне, имеют общую рыночную капитализацию 31,9 триллиона юаней.