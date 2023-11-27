Как война изменила топ-10 украинских компаний, занимающихся оптовой торговлей

Почти половину топ-10 самых успешных украинских оптовиков во время войны составили бизнесы, занимающиеся торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

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Кто попал в Индекс

В топ-10 Индекса в сфере оптовой торговли попали компании Окко, WOG, Вест Петрол Маркет (топливо) и ДТЭК Трейдинг, осуществляющий торговлю энергетическими продуктами.

В перечне также есть бизнесы, продающие табак (Тедис Украина и Филипп Моррис сейлз энд дистрибьюшн).

Только две компании по перечню продают продукты: МХП (мясо) и Кернел Трейд (зерно).

В Индекс также попали фармкомпания Оптима Фарм и Метинвест-СМЦ. Итого эти бизнесы в прошлом году заработали 458,95 млрд грнґ.

Неизменным лидером оптовой торговли второй год подряд является Кернел Трейд, входящая в группу Кернел Андрея Веревского. В 2022 году доход компании составил 67,92 млрд грн — на 21% меньше по сравнению с 2021 (85,79 млрд грн).

С доходом в 67,29 млрд грн до 2-й позиции рейтинга продвинулась ОККО Виталия Антонова (Универсальная инвестиционная группа). Заработки компании выросли в 1,6 раза в год в 2022 году.

Топ-3 замыкает табачная компания Тедис Украина Борис Кауфман. В прошлом году компания увеличила свой доход на 7% и заработала 64,95 млрд грн.

В то же время доход еще одной компании Индекса, специализирующейся на оптовой торговле табаком — Филипп Моррис сейлз энд дистрибьюшн (украинский филиал международного производителя табачной продукции Phillip Morris International) — сократился на 15% в 2022 году.

Четвертое место Индекса занимает компания МХП Юрия Косюка. Эта компания специализируется на оптовой торговле мясом и мясными продуктами. Ее доход в 2022 году составил 46,73 млрд грн и почти не изменился по сравнению с 2021 (46 млрд грн).

На пятом месте перечня оказалась компания Оптима Фарм Андрея Губского. В 2022 году доходы компании уменьшились на 4% и составили 44,34 млрд грн.

Наибольший прирост дохода — в 1,8 раза в год — получила компания ДТЭК Трейдинг Рината Ахметова. Доход этой компании в 36,68 млрд грн позволил подняться с 18 места в рейтинге 2021 года на 7 в рейтинге 2022 года.

А вот у другой компании Ахметова по топ-10 — Метинвест-СМЦ доходы сократились на 42% (2021 — 51,39 млрд грн, 2022 — 29,86 млрд грн).