Бывший стейблкоин TerraUSD за три дня вырос на 400%

Стейблкоин USTC (ранее TerraUSD) за последние три дня прибавил в цене на 400%. Причина такого роста — экстрадиция его основателя До Квона из Черногории.

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Возвращение Terra

Монета начала резкий рост сразу после того, как власти этой небольшой страны приняли решение о выдаче Квона Южной Корее и США.

27 ноября на момент написания этой новости, по данным CoinMarketCap, стоимость токена TerraClassicUSD (USTC) составляла $0.0662, что является ростом на 294% в сутки. В общей сложности монета за последние три дня выросла на 400%.

Прыжок USTC / Скриншот CoinMarketCap

Утром же в этот день самая крупная криптовалютная биржа Binance объявила о запуске бессрочных фьючерсов на токен USTC.

Кроме стейблкоина, существенный рост показала монета Terra Classic LUNC (бывшая LUNA), которая за тот же период выросла на 60%.

История обвала Terra

Крах экосистемы Terra, а вместе с ней и связанных с ней монет TerraUSD и Luna было одним из самых громких событий прошлого года в криптоиндустрии. В мае 2022 года стейблкоин потерял привязку к доллару и упал до $0.02144. В то же время монета Luna изменила стоимость с $78 до $0.0001147.

Одной из основных особенностей UST было отсутствие зарезервированных средств и других активов для его поддержки. Его механизм стабилизации зависел от алгоритма. Если UST падал ниже паритета с долларом, избыточные токены автоматически сжигались путем обмена на допэмиссию Luna и наоборот.

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Впрочем, это не помогло, чрезмерная волатильность перегрузила стейблкоин, и он не смог удержать свою привязку к доллару.

После краха экосистемы ее основателя До Квона обвинили в мошенничестве. Из-за обвала Terra криптосообщество понесло убытки в размере $60 млрд.