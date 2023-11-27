Минюст США: Чанпэну Чжао может грозить до десяти лет тюрьмы

Экс-глава Binance Чанпэн Чжао до вердикта суда должен оставаться на свободе, но не покидать территорию США из-за «управляемого риска бегства». Подобная формулировка содержится в новом ходатайстве Минюста страны, пишет forklog.com.

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21 ноября в ходе сделки с ведомством биржа выплатила $4,3 млрд, а CZ согласился покинуть должность генерального директора и на штраф в размере $50 млн.

Он внес залог в $175 млн, чтобы оставаться на свободе до оглашения приговора 23 февраля 2024 года. Однако прокуроры потребовали запретить бывшему главе платформы выезд из США, опасаясь побега. В качестве рисков они указали значительное богатство за пределами страны и минимальные связи с ней.

Сторона обвинения тогда заявила, что экс-глава Binance не представил четких и убедительных доказательств, что он не сбежит, если вернется в ОАЭ.

23 ноября адвокаты оспорили ходатайство о запрете выезда Чжао из США.

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Намек на длительный срок

Бывший юрист SEC Джон Рид Старк подчеркнул, что в отличие от предыдущего ходатайства прокуроры четко и недвусмысленно заявили, что при вынесении приговора они могут настаивать на том, что CZ должны приговорить к десяти годам тюремного заключения.

«Согласно руководящим принципам, максимальный срок […] может достигать 18 месяцев. США вправе требовать любого наказания вплоть до предусмотренных законом десяти лет. […] Срок […] покажется ему значительным. Это говорит в пользу предлагаемых разумных ограничений», — говорится в ходатайстве.

Мировой судья Брайан Цучида установил 27 ноября в качестве дедлайна для пересмотра его решения касательно освобождения CZ под залог до вынесения приговора.

Рид Старк допустил, что судья Ричард А. Джонс пойдет на компромисс и назначит дополнительные условия, усилит требования об освобождении, потребует новых заверений от адвоката и Чжао, поручит увеличить количество сеансов взаимодействия или запросит другие, более конкретные гарантии. Эксперт также не исключил отсрочки решения.

Бывший юрист SEC предупредил, что остающийся на свободе CZ потенциально может способствовать продолжению отмыванию денег в индустрии. В итоге сделка ведомства с Чжао может «обернуться для Минюста неприятными последствиями».

«Будем надеяться, что у чиновников есть что-то в запасе. Или, возможно, мониторинг Binance и другие требования по исправлению положения выявят более вопиющие и наказуемые преступления. В противном случае весь разгром компании вполне может оказаться пощечиной для CZ. И, к сожалению, исторической несправедливостью эпических масштабов», — предупредил Рид Старк.

Непопулярное мнение

Адъюнкт-профессор Колумбийской школы бизнеса Омид Малекан отметил, что сделка Binance с властями США подчеркивает неоднозначное отношение к криптофирмам. Противники последних искренне верят, что «цифровые активы является неким уникальным средством, позволяющим плохим людям совершать плохие поступки», добавил он.

Столь пристальное внимание контрастирует с тем, что происходит в остальной финансовой системе. По его мнению, компании, которые следуют лучшим AML-практикам, все еще обрабатывают большие суммы незаконных средств.

«Все это считается нормальным, потому что кто-то оформил документы», — пояснил специалист.

Малекан заявил, что многие на Уолл-стрит могли бы оказаться в тюрьме, если бы к TradFi применялось такое же отношение, как к Binance в аналогичных случаях.

«Binance была неправа, когда лгала своим клиентам, и неправа, не соблюдая требования. Но это не значит, что это плохая компания. Потратьте пять минут на поиск в Google „банки, содействующие отмыванию денег“, и вы обнаружите, что финансовые фирмы с известными именами были уличены в совершении гораздо худших вещей, с привлечением на порядки большего количества денег […]. Чистый вклад Binance в создание более инклюзивной финансовой системы заслуживает похвалы», — написал профессор.