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27 ноября 2023, 12:52 Читати українською

Цены на золото приблизились к максимуму за месяц

В понедельник цены на золото приблизились к месячному максимуму, превысив ключевые уровни, поскольку осторожность перед выходом ряда ключевых экономических показателей способствовала росту спроса на «желтый металл», пишет Investing.

В понедельник цены на золото приблизились к месячному максимуму, превысив ключевые уровни, поскольку осторожность перед выходом ряда ключевых экономических показателей способствовала росту спроса на «желтый металл», пишет Investing.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто происходит с ценамиОслабление котировок доллара на фоне растущих ставок на то, что Федеральная резервная система больше не будет повышать процентную ставку, также способствовало росту цен на желтый металл, как и признаки ослабления экономической ситуации во всем мире.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что происходит с ценами

Ослабление котировок доллара на фоне растущих ставок на то, что Федеральная резервная система больше не будет повышать процентную ставку, также способствовало росту цен на желтый металл, как и признаки ослабления экономической ситуации во всем мире.

В то время как цена на спотовое золото выросли на 0,5% до $2 013,69 за унцию, фьючерс на золото со сроком экспирации в декабре вырос на 0,6% до $2 014,35 за унцию к 00:15 по восточному времени (05:15 по Гринвичу). Оба инструмента сейчас находятся выше уровня $2000 после колебаний на этой отметке в течение последней недели.

Читайте: На Уолл-стрит прогнозируют рост цены на золото до рекорда: $2500 за унцию

Ожидается, что закрепление выше $2000 будет способствовать дальнейшему росту золота, поскольку этот уровень рассматривается как ключевая точка сопротивления.

Война и ФРС — причины роста цены золота

Война на Ближнем Востоке снова привела к росту спроса на золото как защитного актива. Кроме того, положительным фактором для золота стали ожидания, что в 2024 году ФРС США перейдет к снижению ставки, а ее текущий цикл повышения уже окончен. В связи с этим курс доллара США начал падать, что делает золото также более привлекательным для владельцев других валют.

Эксперт Fundstrat установил технические цели золота на уровне $2500 за унцию, учитывая ожидаемое падение реальных процентных ставок, текущие геополитические риски и другие факторы. Однако Ньютон уточнил, что его прогноз не обязательно сбудется именно до конца этого года.

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Оптимистично на перспективы золота смотрят и Goldman Sachs. Аналитики банка ожидают, что индекс S&P GSCI Commodity, отслеживающий цены на золото и другие сырьевые товары (преимущественно нефть), на горизонте 12 месяцев вырастет на 21%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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