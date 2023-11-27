В понедельник цены на золото приблизились к месячному максимуму, превысив ключевые уровни, поскольку осторожность перед выходом ряда ключевых экономических показателей способствовала росту спроса на «желтый металл», пишет Investing.
Цены на золото приблизились к максимуму за месяц
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Что происходит с ценами
Ослабление котировок доллара на фоне растущих ставок на то, что Федеральная резервная система больше не будет повышать процентную ставку, также способствовало росту цен на желтый металл, как и признаки ослабления экономической ситуации во всем мире.
В то время как цена на спотовое золото выросли на 0,5% до $2 013,69 за унцию, фьючерс на золото со сроком экспирации в декабре вырос на 0,6% до $2 014,35 за унцию к 00:15 по восточному времени (05:15 по Гринвичу). Оба инструмента сейчас находятся выше уровня $2000 после колебаний на этой отметке в течение последней недели.
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Ожидается, что закрепление выше $2000 будет способствовать дальнейшему росту золота, поскольку этот уровень рассматривается как ключевая точка сопротивления.
Война и ФРС — причины роста цены золота
Война на Ближнем Востоке снова привела к росту спроса на золото как защитного актива. Кроме того, положительным фактором для золота стали ожидания, что в 2024 году ФРС США перейдет к снижению ставки, а ее текущий цикл повышения уже окончен. В связи с этим курс доллара США начал падать, что делает золото также более привлекательным для владельцев других валют.
Эксперт Fundstrat установил технические цели золота на уровне $2500 за унцию, учитывая ожидаемое падение реальных процентных ставок, текущие геополитические риски и другие факторы. Однако Ньютон уточнил, что его прогноз не обязательно сбудется именно до конца этого года.
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Оптимистично на перспективы золота смотрят и Goldman Sachs. Аналитики банка ожидают, что индекс S&P GSCI Commodity, отслеживающий цены на золото и другие сырьевые товары (преимущественно нефть), на горизонте 12 месяцев вырастет на 21%.
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