Цены на золото приблизились к максимуму за месяц

В понедельник цены на золото приблизились к месячному максимуму, превысив ключевые уровни, поскольку осторожность перед выходом ряда ключевых экономических показателей способствовала росту спроса на «желтый металл», пишет Investing.

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Что происходит с ценами

Ослабление котировок доллара на фоне растущих ставок на то, что Федеральная резервная система больше не будет повышать процентную ставку, также способствовало росту цен на желтый металл, как и признаки ослабления экономической ситуации во всем мире.

В то время как цена на спотовое золото выросли на 0,5% до $2 013,69 за унцию, фьючерс на золото со сроком экспирации в декабре вырос на 0,6% до $2 014,35 за унцию к 00:15 по восточному времени (05:15 по Гринвичу). Оба инструмента сейчас находятся выше уровня $2000 после колебаний на этой отметке в течение последней недели.

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