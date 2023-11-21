Китай и Саудовская Аравия усиливают процесс дедолларизации

Китай и Саудовская Аравия сделали еще один шаг к дедолларизации, подписав соглашение о валютном свопе на $7 млрд. Об этом пишет Business Insider.

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Валютный своп

Непогашенный баланс валютных своп-линий Китая достиг 117,1 млрд юаней. Недавно подписанное 3-летнее соглашение предусматривает максимальную сумму 50 млрд юаней или 26 млрд риалов.

Даже несмотря на символический размер сделки, она продвигает планы региональных стран по отказу от использования доллара, так как Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти, а мировая торговля нефтью ведется в долларах.

На сегодня россия является крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Но в прошлом году Китай импортировал также саудовскую нефть. Поставки составили $65 млрд, или примерно 83% от общего объема экспорта этой страны в Китай.

25% торговли россии с другими странами, помимо Китая, осуществляется в юанях. Со временем все большая часть торговли нефтью в россии осуществляется в национальных валютах.

На сегодня у Китая всего имеет 29 активных своп-соглашений на сумму более 4 трлн юаней.

Что такое валютный своп

Валютный своп — валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования) при заключении договора.