Курс валют на 27 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 27 ноября, на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и потерял 2 копейки в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар потерял 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Курс евро прибавил 8 копеек в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,25−37,70 грн. Евро покупают за 40,45 грн, а продают за 41,05 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,62, евро — 40,80−40,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,14−36,16 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,57−39,58 грн/евро.

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