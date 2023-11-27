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27 ноября 2023, 10:38 Читати українською

В Украине из-за снегопадов обесточено более 2 тысяч населенных пунктов

В Украине бурлит настоящая зима, 27 ноября из-за снегопадов более 2 тысяч населенных пунктов остались без света. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Украине бурлит настоящая зима, 27 ноября из-за снегопадов более 2 тысяч населенных пунктов остались без света.
Фото: ГСЧС

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По информации министерства, проблемы с электроснабжением наблюдаются в 16 областях. На 14 автодорогах перекрыто движение транспорта.

Непогода в регионах

Самая сложная ситуация в Одесской области — снег достигает полутора метра.

Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили 6 человек. Отбуксировано более 500 автомобилей, в том числе 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи.

Оказана помощь 1624 людям, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек.

Снегопады в Украине / Фото: ГСЧС

В Николаевской области перекрыто движение на 10 участках дороги, снег достигает 2 метров. Подразделения ГСЧС выезжали на помощь людям 49 раз, 75 автомобилей отбуксировано.

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В Черкасской области вблизи города Каменка затруднено движение. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовиков стоят на отстое. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева.

В Кировоградской области возле села Большая Виска ликвидирована пробка, 30 грузовых автомобилей стоят на обочине. Отбуксировано 164 транспортных средства, 293 людям оказана помощь.

Общая ситуация в Украине

Всего на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств стоят в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей.

Полиция призывает водителей избегать поездок по регионам, где бурлит непогода.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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