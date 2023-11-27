Neuralink Маска привлек дополнительные $43 миллиона инвестиций

Компания Илона Маска Neuralink, разрабатывающая имплантированные чипы, которые могут считывать мозговые волны, привлекла дополнительные $43 млн венчурного капитала. Об этом сообщает The TechCrunch.

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Согласно отчету поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США компания увеличила свой предварительный транш, возглавляемый Фондом учредителей Питера Тиля, с $280 млн до $323 млн в начале августа.

Отмечается, что в финансировании приняли участие 32 инвестора.

Сам стартап оценивается примерно в $5 млрд после частных торгов акциями.

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Напомним

Как писал «Минфин», в августе 2023 года стартап Илона Маска Neuralink, создающий чипы для имплантации в мозг, привлек $280 млн в рамках раунда финансирования, возглавленного Founders Fund, который создали соучредители PayPal Питер Тиль, Кен Гауэри.

26 мая Neuralink заявила, что получила разрешение на проведение первого клинического исследования на человеке от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В компании отметили, что набор добровольцев для клинических исследований пока не открыт.

До этого, в начале марта, источники Reuters сообщили, что FDA отклонило заявку Neuralink на исследование его чипов для мозга на людях, сославшись на риски, связанные с безопасностью. FDA выделило десятки проблем, которые компания должна была решить до начала испытаний.

Основную обеспокоенность регулятора вызвал литиевый аккумулятор чипа, возможность перемещения его проводов в другие области мозга и вопрос о том, можно ли извлечь устройство и как это сделать, не повредив мозг, написало агентство.

Neuralink работает с 2016 года, его цель — создать чип, который поможет устранить последствия травм головного и спинного мозга, чтобы парализованные люди могли снова двигаться.