Инфляция в Японии выросла впервые за четыре месяца

В октябре базовый индекс потребительских цен в Японии вырос на 2,9% в годовом исчислении. По данным японского Министерства внутренних дел и коммуникаций, это первый рост ключевого показателя инфляции за четыре месяца.

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Как изменился показатель

Базовый показатель инфляции, не учитывающий цены на продовольственные продукты, которые довольно неустойчивы, в сентябре находился на уровне 2,8%. Это был самый низкий уровень за предыдущие 13 месяцев и первый раз с августа 2022 года, когда инфляция была ниже 3%.

Что говорят аналитики

По мнению японских аналитиков, опрошенных Nikkei, за ростом инфляции стоит сентябрьское сокращение вдвое размера субсидий на электроэнергию и энергоносители.

И если в сентябре счета на электроэнергию и цены на газ упали на 24,6% и 12,5% соответственно, то в октябре этот показатель замедлился до 16,8% и 10,2% соответственно.

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Рост инфляции в октябре, хотя и незначительный, вызвал опасения инвесторов, что Банк Японии может свернуть политику отрицательных процентных ставок. По мнению экспертов, опрошенных Reuters, это может быть сделано в апреле.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», иена снова ненадолго упала до отметки 150 по отношению к доллару из-за сильного разрыва в доходности долговых бумаг между Японией и США, что оказывает давление на японскую валюту, ставшую одной из самых слабых в этом году.