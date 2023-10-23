Иена достигла отметки 150 за доллар

Иена снова ненадолго упала до отметки 150 по отношению к доллару из-за сильного разрыва в доходности долговых бумаг между Японией и США, что оказывает давление на японскую валюту, ставшую одной из самых слабых в этом году, пишет Bloomberg.

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Что происходит с иеной

В понедельник она торговалась по 150,11 за $1, но потом быстро восстановилась на фоне продаж доллара, связанных с опционами, позже торгуясь на уровне 149,87.

При этом возможно дальнейшее снижение курса, учитывая риск интервенции монетарных властей Японии, так как еще на прошлой неделе министр финансов страны заявил, что важно иметь стабильность на валютном рынке.

Однако быстрое восстановление иены с уровня выше 150 также показало признаки того, что спад был вызван транзакциями алгоритма, которые автоматически выполнялись из-за проблем с интервенциями.

Разрыв в процентных ставок Японии с США проявляется в доходности 10-летних казначейских облигаций на уровне 4,96%, что почти в 6 раз превышает доходность японского эквивалента на уровне 0,835%.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что Банк будет продолжать терпеливо сохранять мягкую монетарную политику, чтобы достичь цели стабильной и устойчивой инфляции на уровне 2%.