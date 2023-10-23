Иена достигла отметки 150 за доллар

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 октября 2023, 18:10 Читати українською

Иена достигла отметки 150 за доллар

Иена снова ненадолго упала до отметки 150 по отношению к доллару из-за сильного разрыва в доходности долговых бумаг между Японией и США, что оказывает давление на японскую валюту, ставшую одной из самых слабых в этом году, пишет Bloomberg.

Иена снова ненадолго упала до отметки 150 по отношению к доллару из-за сильного разрыва в доходности долговых бумаг между Японией и США, что оказывает давление на японскую валюту, ставшую одной из самых слабых в этом году, пишет Bloomberg.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто происходит с иенойВ понедельник она торговалась по 150,11 за $1, но потом быстро восстановилась на фоне продаж доллара, связанных с опционами, позже торгуясь на уровне 149,87.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит с иеной

В понедельник она торговалась по 150,11 за $1, но потом быстро восстановилась на фоне продаж доллара, связанных с опционами, позже торгуясь на уровне 149,87.

При этом возможно дальнейшее снижение курса, учитывая риск интервенции монетарных властей Японии, так как еще на прошлой неделе министр финансов страны заявил, что важно иметь стабильность на валютном рынке.

Однако быстрое восстановление иены с уровня выше 150 также показало признаки того, что спад был вызван транзакциями алгоритма, которые автоматически выполнялись из-за проблем с интервенциями.

Разрыв в процентных ставок Японии с США проявляется в доходности 10-летних казначейских облигаций на уровне 4,96%, что почти в 6 раз превышает доходность японского эквивалента на уровне 0,835%.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что Банк будет продолжать терпеливо сохранять мягкую монетарную политику, чтобы достичь цели стабильной и устойчивой инфляции на уровне 2%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает vityok и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами