Еврокомиссия выделит 50 миллионов евро на восстановление украинских портов

Европейская комиссия выделит 50 млн евро на восстановление украинских портов, пострадавших от ракетных атак россии. Об этом написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в соцсети X.

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Что известно

Она обнародовала фотографию письма, адресованного президенту Владимиру Зеленскому.

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.



В этом действии, вы можете пойти на ЕС.



Мы продолжаем развивать наши Solidarity Lanes и будем предоставлять €50 миллионов для восстановления вашего port infrastructure.



Together we ship Ukrainian grain to the world. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/2kEELoEKKD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2023

Отмечается, что экспорт украинского зерна через Черное море критически важен для поступления продовольствия на мировой рынок и для украинской экономики.

«Чтобы поддержать эти усилия, Комиссия предоставляет 50 млн евро на быстрый ремонт и обновление инфраструктуры украинских портов. Улучшенные портовые мощности ускорят экспорт продовольствия и других товаров, поставляемых Украиной на мировые рынки. Со временем наши инвестиции позволят портам Украины вернуться к довоенным объемам экспорта», — отмечается в письме.

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Как добавляет глава ЕК, в октябре Украина экспортировала сухопутными «линиями солидарности» 3,6 млн тонн товаров кораблями и еще 1 млн тонн железной дорогой и грузовиками.

«В дополнение к „линейной солидарности“ на суше, морские маршруты сделают украинский продовольственный экспорт более конкурентоспособным и предсказуемым, что пойдет на пользу потребителям во всем мире, в частности из-за содействия продовольственной безопасности в наиболее уязвимых регионах», — убеждена фон дер Ляен.

Предыстория

Как известно, с 18 июля, когда прекратило действие «зерновое соглашение», из-за российских атак в Украине повреждены 105 объектов портовой инфраструктуры.

С начала 2023/2024 маркетингового года (июль 2023 — июнь 2024) Украина экспортировала 7,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 3,73 млн. тонн или на 32,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.