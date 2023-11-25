Tesla готова инвестировать до $2 миллиардов в строительство завода в Индии, но при одном условии — СМИ

Американская компания Tesla готова инвестировать до $2 млрд в создание завода в Индии, если правительство снизит импортную пошлину на ее автомобили до 15% в течение первых двух лет работы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную Economic Times.

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В августе Reuters писало, что Индия работает над новой политикой по электромобилям, чтобы снизить налоги на импорт до 15% — по сравнению с нынешними 100% на автомобили стоимостью свыше $40 тысяч и 70% для остальных — в обмен на обязательства по определенному местному производства.

Производитель электромобилей во главе с Илоном Маском готов инвестировать до $500 млн, если правительство одобрит снижение пошлины на 12 тыс. автомобилей, и до $2 млрд, если льгота будет распространяться на 30 тыс. автомобилей, пишет Economic Times со ссылкой на свои источники.

Правительство изучает предложение Tesla, но хочет уменьшить количество импортируемых автомобилей по более низкой пошлине по сравнению с предложением Tesla.

Напомним

«Минфин» писал, что Tesla планирует построить автомобиль стоимостью 25 000 евро ($26 838) на своем заводе вблизи Берлина (Германия).