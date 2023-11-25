Украина привлечет от Германии 2 миллиарда для поддержки экономики — Шмыгаль

Правительство во время заседания 24 ноября приняло решение, которое позволит привлечь грант от Германии на сумму почти 2 млрд грн (50 млн евро) для поддержки экономики. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Эти средства помогают Правительству продолжать финансировать одну из наиболее успешных программ поддержки бизнеса — программу льготного кредитования «5−7-9», — отметил премьер-министр.

Шмыгаль напомнил, что на этой неделе ЕС предоставил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро. Также в государственный бюджет поступило $400 млн от Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка.

Эти средства, по его словам, государство направляет на социальные выплаты, пенсии, зарплаты врачам и учителям, критические нужды.

Напомним

«Минфин» писал, что министр обороны Германии Борис Писториус объявил во время визита в Киев о пакете военной помощи Украине на 1,3 млрд евро.