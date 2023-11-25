Дания к 2027 году увеличит помощь Украине более чем на 3 миллиарда евро

Дания согласовала увеличение дополнительного финансирования для фонда, из которого финансируется поддержка Украины, на 308 млн. евро в 2023 году и на 3,15 млрд. евро на 2025−2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.

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Парламент и правительство Дании достигли договоренности, согласно которой объем Украинского фонда в 2023 году вырастет на 2,3 млрд датских крон в 2023 году, на 10,5 млрд — в 2025 году, 7,4 млрд — в 2026 году и 5,6 млрд — в 2027 году.

«Это означает, что всего на военную поддержку Украины в 2023—2028 годах в рамках Фонда будет выделено 60,4 млрд датских крон», — говорится в сообщении.

Кроме этого, такое финансирование позволит Дании достичь показателя в минимум 2% ВВП расходов на оборону, согласованного государствами-членами НАТО.

«На протяжении всей войны Дания была верным сторонником Украины, и когда мы сейчас усиливаем нашу поддержку — как в 2023 году, так и выделяя значительные средства в 2025—2027 годах, мы посылаем четкий сигнал, что украинцы могут рассчитывать на поддержку Дании в долгосрочной перспективе», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Напомним

«Минфин» писал, что Дания подписала первые контракты об инвестициях в Украину. Однако подробности пока не разглашаются из соображений безопасности.

Также сообщалось, что Дания перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины грантовый взнос на общую сумму 7 млн. евро, который будет направлен на закупку оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.