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25 ноября 2023, 9:30 Читати українською

После масштабной атаки «шахедов» в Киеве оставались без света 77 домов и 120 учреждений

Утром 25 ноября во время масштабных дроновых обстрелов в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Утром 25 ноября во время масштабных дроновых обстрелов в столице была обесточена воздушная линия.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что сейчас ведутся работы по восстановлению. Также при обстреле в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина — повреждение вследствие обстрела.

Атака дронов на Киев

В Киеве воздушная тревога продолжалась 6 часов. Это была самая массивная атака дронов на столицу.

В Киевской городской военной администрации отметили, что силами и средствами ПВО было поражено более шести десятков воздушных целей.

По словам мэра города Виталия Кличко, в Соломенском районе, в результате падения обломков БПЛА, произошло возгорание в помещении детсада, в соседних домах повреждены окна.

Кроме того, произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки, где заблокированными оказались две женщины. Спасатели их деблокировали и эвакуировали.

Также в Соломенском районе обломок дрона упал на открытой местности, где вызвал возгорание.

В Печерском и Подольском районах также было зафиксировано падение обломков на открытой местности.

В Днепровском районе небольшой обломок БПЛА упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома. Возгорания не было. Пострадавших не обнаружили.

В Голосеевском районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Предварительно никто не пострадал.

В результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте без дальнейшей госпитализации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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