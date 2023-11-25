За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 323 760 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 ноября: 860 российских оккупантов, 6 танков и 8 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 323760 (+860) человек,
- танков — 5502 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 10263 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 7851 (+18) ед,
- РСЗО — 905 (+1) ед,
- средства ПВО — 596 (+1) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5808 (+8),
- крылатые ракеты — 1565 (+1),
- корабли/катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10259 (+29) ед,
- специальная техника — 1112 (+4)
Источник: Минфин
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