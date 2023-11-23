Зеленский ввел в действие санкции против 147 россиян и связанных с рф граждан других стран

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» о санкциях в отношении 147 граждан рф и других государств, связанных с россией. Тексты соответствующих указов № 772/2023 и 773/2023 обнародованы на сайте президента.

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Первый санкционный список

В первый санкционный список попали 60 физических лиц — граждан россии, Украины, Кипра, Беларуси, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании. Среди них, в частности:

бывший секретарь СНБО Владимир Сивкович, скрывающийся в рф,

обвиняемый в крушении авиалайнера «Малазийских авиалиний» рейса МН17 Леонид Харченко,

так называемая уполномоченная по правам человека оккупационной администрации Донецкой области Дарья Морозова,

топ-менеджеры компаний группы USM российского олигарха Алишера Усманова, Назима Эфендиева, Вахтанга Кочарова и Валерия Казикаева,

жена экс-главы USM Ивана Стрешинского Наталья Давыдова,

сын жены Усманова Ирины Винер — Натан Винер.

Санкции против них вводятся на 10 лет. Также предусмотрена блокировка их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.

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Второй санкционный список

Во второй санкционный список попали 87 физических лиц — граждан россии. Среди них, в частности:

экс-руководитель администрации президента рф Анатолий Чубайс,

командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главкома Воздушно-космических сил рф Андрей Демин,

глава Счетной палаты и экс-министр финансов рф Алексей Кудрин,

отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого,

главный санитарный врач Москвы Елена Андреева,

гендиректор нижнегородской фирмы ООО «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев,

генеральный директор ООО «Галактика» Александр Герман.

Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, 50 — на пять лет, против 3 — на три года. Они предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.