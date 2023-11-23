Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» о санкциях в отношении 147 граждан рф и других государств, связанных с россией. Тексты соответствующих указов № 772/2023 и 773/2023 обнародованы на сайте президента.
Зеленский ввел в действие санкции против 147 россиян и связанных с рф граждан других стран
► Читайтестраницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
Первый санкционный список
В первый санкционный список попали 60 физических лиц — граждан россии, Украины, Кипра, Беларуси, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании. Среди них, в частности:
- бывший секретарь СНБО Владимир Сивкович, скрывающийся в рф,
- обвиняемый в крушении авиалайнера «Малазийских авиалиний» рейса МН17 Леонид Харченко,
- так называемая уполномоченная по правам человека оккупационной администрации Донецкой области Дарья Морозова,
- топ-менеджеры компаний группы USM российского олигарха Алишера Усманова, Назима Эфендиева, Вахтанга Кочарова и Валерия Казикаева,
- жена экс-главы USM Ивана Стрешинского Наталья Давыдова,
- сын жены Усманова Ирины Винер — Натан Винер.
Санкции против них вводятся на 10 лет. Также предусмотрена блокировка их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.
Читайте также: Санкции против рф: Российские аэропорты и авиакомпании отключат от международной доменной зоны
Второй санкционный список
Во второй санкционный список попали 87 физических лиц — граждан россии. Среди них, в частности:
- экс-руководитель администрации президента рф Анатолий Чубайс,
- командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главкома Воздушно-космических сил рф Андрей Демин,
- глава Счетной палаты и экс-министр финансов рф Алексей Кудрин,
- отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого,
- главный санитарный врач Москвы Елена Андреева,
- гендиректор нижнегородской фирмы ООО «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев,
- генеральный директор ООО «Галактика» Александр Герман.
Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, 50 — на пять лет, против 3 — на три года. Они предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.
Комментарии - 1