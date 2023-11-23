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23 ноября 2023, 18:40 Читати українською

Зеленский ввел в действие санкции против 147 россиян и связанных с рф граждан других стран

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» о санкциях в отношении 147 граждан рф и других государств, связанных с россией. Тексты соответствующих указов № 772/2023 и 773/2023 обнародованы на сайте президента.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» о санкциях в отношении 147 граждан рф и других государств, связанных с россией.
Фото: president.gov.ua

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Первый санкционный список

В первый санкционный список попали 60 физических лиц — граждан россии, Украины, Кипра, Беларуси, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании. Среди них, в частности:

  • бывший секретарь СНБО Владимир Сивкович, скрывающийся в рф,
  • обвиняемый в крушении авиалайнера «Малазийских авиалиний» рейса МН17 Леонид Харченко,
  • так называемая уполномоченная по правам человека оккупационной администрации Донецкой области Дарья Морозова,
  • топ-менеджеры компаний группы USM российского олигарха Алишера Усманова, Назима Эфендиева, Вахтанга Кочарова и Валерия Казикаева,
  • жена экс-главы USM Ивана Стрешинского Наталья Давыдова,
  • сын жены Усманова Ирины Винер — Натан Винер.

Санкции против них вводятся на 10 лет. Также предусмотрена блокировка их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.

Читайте также: Санкции против рф: Российские аэропорты и авиакомпании отключат от международной доменной зоны

Второй санкционный список

Во второй санкционный список попали 87 физических лиц — граждан россии. Среди них, в частности:

  • экс-руководитель администрации президента рф Анатолий Чубайс,
  • командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главкома Воздушно-космических сил рф Андрей Демин,
  • глава Счетной палаты и экс-министр финансов рф Алексей Кудрин,
  • отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого,
  • главный санитарный врач Москвы Елена Андреева,
  • гендиректор нижнегородской фирмы ООО «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев,
  • генеральный директор ООО «Галактика» Александр Герман.

Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, 50 — на пять лет, против 3 — на три года. Они предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
23 ноября 2023, 19:01
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Всё-таки хорошо когда есть независимая криптовалюта, и иметь там средства гораздо безопаснее чем в государствах
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