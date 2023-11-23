После окончания войны в Украину вернется около 50% граждан — директор Института демографии

Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины академик Элла Либанова прогнозирует возвращение около 50% граждан в Украину после завершения войны. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Моя мечта, чтобы вернулись 50%. Если вернется 60%, я буду самым счастливым человеком в Украине… Есть 200 тысяч вернувшихся мужчин (в Украину после 24 февраля 2022 года, согласно данным Госпогранслужбы, — ред.), поэтому я говорю, что надеюсь не на 30%, а на 50% (граждан, которые вернутся в Украину после войны — ред.)… Главный наш риск связан с тем, что наших мигрантов не хотят отпускать наши европейские друзья — это нужно осознавать», — сказала она в выступлении на VII украинском женском конгрессе в четверг.

В то же время Либанова считает, что в случае восстановления экономики на довоенном уровне Украине не удастся вернуть прогнозируемые 4,5 миллиона граждан, поскольку «никто не будет стремиться возвращаться, потому что это означает, что возможности самореализации в Украине будут такими же, как и были перед войной».

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Она также обратила внимание на то, что согласно данным Евростата, на сегодняшний день в странах Европейского Союза находятся 4,2 млн украинских военных мигрантов.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в России их — 1,2 млн, а по обобщенным оценкам Института демографии и социальных исследований, около миллиона украинцев — за пределами ЕС и России.

«Цифра ужасающая. К этому добавим еще примерно 2,5−3 млн трудовых мигрантов, выезд которых не имеет прямого отношения к началу войны. Следовательно, на сегодняшний день внешняя миграция превратилась в главный драйвер демографической динамики в целом», — добавила она.