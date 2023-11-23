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23 ноября 2023, 19:34 Читати українською

После окончания войны в Украину вернется около 50% граждан — директор Института демографии

Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины академик Элла Либанова прогнозирует возвращение около 50% граждан в Украину после завершения войны. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины академик Элла Либанова прогнозирует возвращение около 50% граждан в Украину после завершения войны.
Фото: freepik.com

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«Моя мечта, чтобы вернулись 50%. Если вернется 60%, я буду самым счастливым человеком в Украине… Есть 200 тысяч вернувшихся мужчин (в Украину после 24 февраля 2022 года, согласно данным Госпогранслужбы, — ред.), поэтому я говорю, что надеюсь не на 30%, а на 50% (граждан, которые вернутся в Украину после войны — ред.)… Главный наш риск связан с тем, что наших мигрантов не хотят отпускать наши европейские друзья — это нужно осознавать», — сказала она в выступлении на VII украинском женском конгрессе в четверг.

В то же время Либанова считает, что в случае восстановления экономики на довоенном уровне Украине не удастся вернуть прогнозируемые 4,5 миллиона граждан, поскольку «никто не будет стремиться возвращаться, потому что это означает, что возможности самореализации в Украине будут такими же, как и были перед войной».

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Она также обратила внимание на то, что согласно данным Евростата, на сегодняшний день в странах Европейского Союза находятся 4,2 млн украинских военных мигрантов.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в России их — 1,2 млн, а по обобщенным оценкам Института демографии и социальных исследований, около миллиона украинцев — за пределами ЕС и России.

«Цифра ужасающая. К этому добавим еще примерно 2,5−3 млн трудовых мигрантов, выезд которых не имеет прямого отношения к началу войны. Следовательно, на сегодняшний день внешняя миграция превратилась в главный драйвер демографической динамики в целом», — добавила она.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+60
Rubi0
Rubi0
23 ноября 2023, 20:09
#
«Моя мрія, щоб повернулися 50%» и это ‘прогноз’ аж целого директора института 😄 с таким успехом можно сказать что за следующий год войны в 2024 выедут еще 50% от оставшихся.
+
+30
Abramon
Abramon
23 ноября 2023, 20:21
#
Справа в тому, що дата завершення війни та перемога України не відома.
+
+45
MrDean
MrDean
23 ноября 2023, 20:47
#
Яка перемога ?
+
+68
Abramon
Abramon
23 ноября 2023, 20:57
#
Така коли кацапи перестануть наступати та почнуть виходити з окупованих територій на прийнятних для України умовах.
+
+105
Roofil
Roofil
23 ноября 2023, 21:02
#
Коли слуг виженемо з верховної ради!
+
0
Tido oss
Tido oss
23 ноября 2023, 22:01
#
Топ!
+
0
MrDean
MrDean
23 ноября 2023, 23:03
#
Roofil адекватен, а вот Abramon — такое себе … что-то на «Бредовом»
+
+18
Dmitrik7
Dmitrik7
23 ноября 2023, 21:03
#
Как только будет здесь процветающая страна вернется 110% населения. Это факт.
+
+75
innapcholko
innapcholko
23 ноября 2023, 21:42
#
Очень многие уже обрели новую жизнь заграницей, нашли новую семью за границей, новое жилье за границей, лишились своей семьи в Украине, своего жильзя в Украине! Чего таким возвращаться?

А может речь в статье про тех кто выехал с западной Украины и сдает свое жилье ВПО по 5−10 кратному ценнику?.. ну такие точно вернуться…
+
+90
Riojas
Riojas
23 ноября 2023, 21:50
#
Погодите, вы ещё границы откроете когда-нибудь, так выедут ещё столько же и поделом вам будет!
+
+15
MrDean
MrDean
23 ноября 2023, 23:05
#
Ненененене.

Все вернутся, за 7000грн/м Украину восстанавливать
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