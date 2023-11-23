Еврокомиссия подтвердила выделение Венгрии почти 1 млрд евро

Европейская комиссия одобрила выделение 900 миллионов евро авансовых платежей из замороженного фонда восстановления Венгрии на фоне попыток ЕС преодолеть вето Будапешта на помощь Украине и приближение Киева к Евросоюзу. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

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Орбан добился своего

Это первый официальный зеленый свет для венгерского правительства на получение заблокированных средств ЕС фактически с декабря прошлого года, открывающий путь для получения аванса в размере 900 миллионов евро.

Теперь Евросовет будет четыре недели, чтобы одобрить оценку Еврокомиссии и позволить Венгрии получить эти средства.

Еврокомиссия положительно оценила обновленный план восстановления и устойчивости Венгрии, включающий раздел REPOwerEU. Теперь план оценивается в 10,4 млрд евро (6,5 млрд евро в виде грантов и 3,9 млрд евро в виде кредитов).

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Это решение не означает, что венгерское правительство сразу получит деньги, ведь ни одна выплата средств не может быть осуществлена, пока Венгрия не выполнит условия на должном уровне, охватывающие судебную реформу, борьбу с коррупцией и усиление систем аудита и контроля.

Почему ЕК приняла решение

Решение Еврокомиссии одобрить выделение части средств было принято на фоне длительного спора по поводу отступления Венгрии от демократических стандартов. В прошлом году ЕС приостановил финансирование для Будапешта на сумму более 30 миллиардов долларов из-за проблем с верховенством права и коррупцией. Орбану необходимы эти средства после продолжительной рецессии и бюджетного кризиса.

Напомним

Ранее СМИ сообщили, что около 13 миллиардов евро из средств, заблокированных из-за беспокойства по поводу независимости судей, еще могут быть разблокированы до конца года. Еврокомиссия и венгерское правительство обсуждают детали и имплементацию судебной реформы, одобренной в начале этого года.

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В последние недели венгерские чиновники указывали, что их поддержка новой помощи ЕС для Украины может быть обусловлена тем, что Еврокомиссия выделит средства на восстановление.

Ранее на этой неделе Орбан направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с требованием «срочного» обсуждения и призвал других лидеров ЕС пересмотреть программы помощи Украине и режим санкций против россии.