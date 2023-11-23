Блокада польской границы: В Украине на АЗС начал исчезать автогаз

Что известно

«Была у меня иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано», — написал он.

По его данным, наиболее массово — в половине областей — исчез газ в сети «Привата», а там, где остался, стоит 39,6 гривны. Перебои на UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и на Авантаже.

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«Причина — блокировка польской границы, по которой именно автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа», — сообщил Куюн.

Рост цен

Блокировка польской границы привела к дефициту и повышению цен на импортный автогаз в Украине на 30%.

Доля поставок автотранспортом сжиженного газа через Польшу составила 30% и рынок не смог быстро заместить этот объем.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 22 ноября средняя цена автогаза в Украине составила 35,54 гривны за литр (в начале месяца — 29,31 гривны).

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Почему поляки и словаки блокируют движение через границу

Поляки и словаки недовольны тем, что украинским перевозчикам отменили разрешения на пересечение границы. Также они предъявляют и ряд других требований:

усиление транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта»;

запреты на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне Евросоюза;

доступ к украинской системе «Шлях»;

выделение полосы для пустых автомобилей;

идентификация автомобилей Евросоюза в украинской системе «єЧерга».

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Позиция Украины

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.

Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.