Из-за блокады польской границы газ продолжает дорожать и исчезает с АЗС. Об этом написал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна в Facebook.
Блокада польской границы: В Украине на АЗС начал исчезать автогаз
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Что известно
«Была у меня иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано», — написал он.
По его данным, наиболее массово — в половине областей — исчез газ в сети «Привата», а там, где остался, стоит 39,6 гривны. Перебои на UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и на Авантаже.
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Рост цен
Блокировка польской границы привела к дефициту и повышению цен на импортный автогаз в Украине на 30%.
Доля поставок автотранспортом сжиженного газа через Польшу составила 30% и рынок не смог быстро заместить этот объем.
По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 22 ноября средняя цена автогаза в Украине составила 35,54 гривны за литр (в начале месяца — 29,31 гривны).
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Почему поляки и словаки блокируют движение через границу
Поляки и словаки недовольны тем, что украинским перевозчикам отменили разрешения на пересечение границы. Также они предъявляют и ряд других требований:
- усиление транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта»;
- запреты на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне Евросоюза;
- доступ к украинской системе «Шлях»;
- выделение полосы для пустых автомобилей;
- идентификация автомобилей Евросоюза в украинской системе «єЧерга».
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Позиция Украины
Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.
Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.
Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.
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