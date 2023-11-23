Украинцы на первом месте среди мигрантов в Великобритании

Чистый прирост мигрантов в Великобритании в прошлом году достиг рекордного уровня 745 тыс. человек, что на 164 тыс. больше, чем в 2021 году. Об этом свидетельствует обнародованный в четверг отчет Национальной статической службы Великобритании, передает Интерфакс-Украина.

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По ее подсчетам, больше всего мигрантов в 2022 году прибыло из Украины — около 114 тыс. человек. На втором месте с большим отрывом граждане Гонконга — 52 тыс. человек.

Кроме того, британская миграционная служба с января этого года зафиксировала рост числа родственников, имеющих право прибывать в страну с имеющими британскую визу.

При этом эксперты Национальной статистической службы отметили, что эти данные позже могут пересмотреть как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Напомним

«Минфин» писал, что украинские беженцы в Германии экономят в среднем 494 евро в месяц.